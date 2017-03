Giroud-dobbel i Frankrike-seier

ANNONSE

Giroud scoret Frankrikes første og siste mål, ett i hver av omgangene, da EM-vertene fra i fjor sommer innkasserte tre nye poeng i VM-kvalifiseringens gruppe A lørdag kveld.

Atlético Madrid-angriperen Antoine Griezmann scoret Frankrikes andre mål fra straffemerket i første omgang.

Luxembourgs Aurélien Joachim utlignet til 1-1 kun seks minutter etter Girouds ledelsesmål, men bortelaget kom tilbake og tok med seg alle poengene.

Forsberg herjet

Frankrike leder an i gruppe A med 13 poeng på fem kamper. Sverige, som tok en oppskriftsmessig 4-0-seier mot Hviterussland tidligere lørdag, er nummer to, med tre poeng mindre enn Frankrike.

Tysklandsproffen Emil Forsberg scoret to ganger i 4-0-seieren, mens Marcus Berg og innbytter Isaac Kiese Thelin scoret de resterende målene.

Nederland-smell

Bulgaria, som sjokkerte Nederland lørdag, og vant 2-0 etter to scoringer av Spas Delev med et kvarters mellomrom i første omgang, er nummer tre, ett poeng bak Sverige og to poeng foran Nederland.

Nederlenderne klarte ikke ta seg til sommerens EM-sluttspill i Frankrike, og ser ikke ut til å ha funnet ut av problemene i den pågående VM-kvalifiseringen. De oransje har to seirer, en uavgjort og to tap på fem kamper.

(©NTB)