Gode nyheter om Fernando Torres etter skrekkskaden

ANNONSE

Etter den dramatiske avslutningen på kampen mellom Atlético Madrid og Deportivo La Coruna torsdag kveld, kommer førstnevnte klubb med gode nyheter fredag formiddag.

Atlético-spiss Fernando Torres gikk nemlig bevisstløs i bakken med et smell etter at Deportivo-spiller Álex Bergantinños kom altfor sent inn bakfra i en hodeduell.

Torres ble liggende livløs på bakken, og fikk behandling ute på banen før han ble fraktet videre til et sykehus. Der har han overnattet.

Nå skriver klubben i en pressemelding at alt ser ut til å ha gått bra med Torres.

LIVLØS: Fernando Torres ble liggende livløs på bakken etter en duell.

Den spanske spissen har gjennomgått en CT-undersøkelse for å se om han hadde pådratt seg alvorlige skader. Undersøkelsene viser at det har gått bra med Torres.

Torres, som overnattet på sykehuset, har også gjennomgått en MR-undersøkelse for å absolutt utelukke alle muligheter for skade etter smellen.

Torres har nå forlatt sykehuset.

Spilleren selv benytter muligheten til å komme med en hilsen til supporterne.

- Tusen takk til alle som har tenkt på meg og ønsket meg god bedring, sier Torres i pressemeldingen, før han legger til noe som vil glede de aller fleste:

- Jeg håper å være tilbake på fotballbanen snart.

Se video: Stygge scener da Torres gikk i bakken: