Mjøndalen leier ut den iranske landslagskeeperen Sousha Makani (30) til buskerudrival Strømsgodset.

- Dette er en stor mulighet for meg. Strømsgodset en tradisjonsrik og stor klubb i Norge og jeg har kommet hit for å hjelpe laget til å bli bedre. Jeg er veldig glad for å være her, sier Makani til Godset.no.

Målvakten skal spille for SIF fram til 14. august. 30-åringen skal konkurrere med Espen Bugge Pettersen om keeperplassen.

Makani står med fem A-landskamper for Iran, og spilte VM-kvalifisering for hjemlandet så sent som i november.

Keeperen har fått klar beskjed av Irans landslagssjef om å spille på øverste nivå i Norge for å beholde landslagsplassen.

- Vi takker Mjøndalen for å ha vært løsningsorientert i denne saken. Vi har hatt en veldig konstruktiv og fin dialog med Kenneth Karlsen, sier SIFs sportssjef Jostein Flo.

