Godset tok steget bort fra nedrykksplassen

STRØMSGODSET - VIKING 4-2:

DRAMMEN (Nettavisen): Før mandagens kamp i Drammen lå Strømsgodset nest sist på tabellen i Eliteserien, men motstander Viking lå helt sist på tabellen etter en tung start på sesongen.

Det skulle vise seg å være stor forskjell på de to bunnlagene og Godset hadde få problemer med å feie gejstene fra Stavamger av banen.

Tor Ole Skulleruds gutter vartet opp med en festforestilling hjemme på Marienlyst og tok dermed steget bort fra bunnen og opp på 10.-plass.

Godset har nå 13 poeng.

Viking på sin side virker fortapt i bunnen allerede etter 11 ligarunder, selv om laget kviknet til de siste 20 minuttene mandag og fikk to reduseringsmål. Siddisene har kun plukket fem poeng så langt.

- Nå ser Viking stakkarslige ut. Dessverre, kommenterte TV-ekspert Kjetil Rekdal da Viking for alvor ranknet tidlig i andre omgang.

- Å ligge under 4-0 mot det laget du ligger nærmest på tabellen med, det er brutalt. Du har nesten følelsen av at hver gang Godset er i nærheten av Viking-boksen så kan det bli mål, kommenterte Rekdal videre.

Tidlig scoring



Det meste handlet om hjemmelaget de første 45 minuttene på Marienlyst, selv om Viking var småfarlig frampå etter noen sekunder.

En corner fra Kristoffer Haugen landet på hodet til Michael Ledger, men Godsets Espen Bugge Pettersen plukket ballen oppe ved tverrliggeren.

Ti minutter var spilt da vertene tok ledelsen. Lars Vilsvik og Eirik Ulland Andersen kombinerte fint ute på kanten og førstnevnte spilte sistnevnte fri på strålende vis. Fra skrått hold var Ulland Andersen sikker og satte ballen forbi keeper Iven Austbø. Burvokteren burde imidlertid gjort en bedre jobb da han slapp inn avslutningen fra Godsets kantspiller.

Hjemmelaget fortsatte å presse på og skapte flere gode sjanser. I det 16. minutt var Vilsvik igjen servitør da han ga videre til Bassel Jradi og dansken dro seg innover i feltet og fikk skutt, men skuddet ble blokkert.

Like etter klemte kaptein Jakob Glesnes til fra distanse og ballen fikk en liten dupp. Keeper Austbø så ballen suse like over tverrliggeren.

Jonathan Parr ville være med på moroa og etter 28 minutter fikk han en god crossball fra Vilsvik. Backen kom på ballen fra litt skrått hold, men avslutningen til den tidligere englandsproffen gikk høyt over mål.

Glesnes' første



Minutter senere skulle likevel ballen ligge i Vikings nett på ny. Ulland Andersen slo et frispark i ryggen på kaptein Glesnes og den unge stopperen fikk kontroll på ballen og klinket den inn i venstre kryss.

VIKTIGE POENG: Strømsgodset tok et klyv oppover på tabellen.

Viking-spillerne ropte på offside, men dommer Espen Eksås og hans team var ikke enig og godkjente Glesnes' første ligamål for Godset.

Gjestene hadde svært lite å by på i første omgang, men skapte en ny farlighet i det 36. minutt da Julian Ryerson fikk ballen i god posisjon inne i boksen, men unggutten fikk ikke kontroll og Pettersen snappet kula.

Helt på tampen av omgangen testet Ulland Andersen keeper Austbø med et hardt langskudd og burvokteren måtte gi retur, men ingen av Godsets angrepsspillere var på rett plass og dermed slapp Austbø med skrekken.

Like etter signaliserte dommeren for pause i Drammen.

Jradi-show



Strømsgodset var tydeligvis ikke fornøyd med å lede 2-0 og gikk ut i hundre etter hvilen. Kun sekunder av andre omgang var spilt da Ulland Andersen dro seg fri på kanten og avsluttet. Keeper fikk avverget.

Rett etter kunne imidlertid ikke Austbø hindre scoring. Denne gang var det Jradi som mottok ballen inne i feltet og dansken var rolig som skjæra på tunet da han rolig plasserte kula bort i det lengste hjørnet.

Rett i forkant av Godsets tredje scoring hadde Kwesi Appiah hatt en god sjanse for gjestene, men hjemmelaget fikk klarert med nød og neppe.

Og ting skjedde fort de første minuttene av andre omgang på Marienlyst. Bare minutter etter at Jradi satte inn 3-0, satte samme mann inn mål nummer fire for hjemmelaget. Kristoffer Tokstad fant dansken inne i boksen og Jradi fikk en enkel jobb med å sette inn sitt andre på kort tid.

Viking våknet for sent



Etter å ha langt på vei punktert kampen med starten på andre omgang, roet Godset det hele ned og etter 66 minutter fikk Viking en redusering.

Zymer Bytyqi ble spilt fint opp og tok med seg ballen inn i 16-meteren. Fra litt skrått hold plasserte han ballen i lengste hjørnet til 4-1.

Ti minutter før slutt fikk gjestene nok en redusering, denne gang ved Samuel Adegbenro. Han fikk ballen etter litt klabb og babb i etterkant av et frispark og satte den forbi Espen Bugge Pettersen.

Men nærmere kom aldri gjestene fra Stavanger.

