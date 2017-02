Godt utgangspunkt for Solbakken

ANNONSE

Det danske flaggskipet har aldri gått videre fra en utslagsrunde i en europacupturnering spilt på vårparten, men har et meget godt utgangspunkt før returoppgjøret i Parken etter torsdagens 2-1-seier.

FC København gikk i ledelsen allerede etter to minutter da Anicet Abel satte et innlegg i eget nett. Det bulgarske laget hadde mye ball, men fikk en ny nesestyver da Youssef Toutouh doblet ledelsen like etter hvilen. Danskene rullet opp et angrep på høyrekanten før Rasmus Falk fant Toutouh foran mål.

Bulgarerne var desperate i jakten på en redusering, noe de fikk ni minutter før slutt. En avslutning på et innlegg endte i tverrliggeren over FCK-keeper Robin Olsen, som ikke maktet å stoppe returen til Claudiu Keserü.

Ludogorets presset på videre for en utligning, og Solbakken erstattet målscorer Toutouh med Tom Høgli rett før ordinær spilletid var over. Danskene dro seieren i land, etter at de fikk Ján Greguš ble utvist på overtid.

Akkurat som FC København tok Ludogorets seg til europaligaens cupspill via en tredjeplass i mesterligaens gruppespill. Bulgarerne tok i fjor høst poeng borte mot Paris Saint-Germain, som tirsdag banket Barcelona 4-0.

Forrige danske lag som gikk videre fra utslagskamper i europacupen spilt etter jul var AaB, som i 2009 slo ut Deportivo La Coruña.

Returoppgjøret i København spilles 23. februar.

