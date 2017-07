Gold Cup: 16-åring sikret poeng for Canada

Stortalentet er blitt fulgt av flere Premier League-klubber.

Alphonso Davies (16) scoret Canadas mål da laget spilte 1-1 mot Costa Rica i Gold Cup tirsdag.

Unggutten satte inn 1-0 etter 26 minutter og noterte seg dermed for sitt tredje mål i turneringen på to kamper. Scoringen kom etter at han satte på turboen, løp fra Costa Rica-forsvaret og dunket ballen i nærmeste hjørne.

Nest yngste MLS-spiller

Sist fredag scoret samme mann to av målene i Canadas 4-2-seier over Fransk Guiana.

Davies ble den nest yngste spilleren, etter Freddy Adu, som noen gang har spilt i den nordamerikanske fotballigaen (MLS), da han som 15-åring fikk sin debut for Vancouver Whitecaps 15. juli i fjor.

I september scoret han sitt første mål for laget, på overtid i CONCACAF Champions League-oppgjøret mot Sporting Kansas City, et mål som likeså godt sendte Whitecaps til utslagsrunden i turneringen.

United, Chelsea og Liverpool følger med

Med åtte ligakamper i 2016-sesongen og hittil 13 kamper i 2017-sesongen har den unge kantspilleren vekket interesse i større ligaer enn MLS.

En kilde har tidligere fortalt den amerikanske avisa Metro at speidere fra Manchester United, Chelsea og Liverpool bare er noen av dem som har fulgt 16-åringen nøye.

Ut med ankelskade

I tirsdagens oppgjør mot Costa Rica utlignet Francisco Calvo til 1-1 etter 42 minutter etter en corner og like etter pause måtte Davies forlate banen med det som kunne virke å være en ankelskade.

Costa Rica hadde flere muligheter til å snu kampen etter pause, men en god Milan Borjan i Canada-målet sørget for at det ble 1-1.

Resultatet gjør at canadierne topper gruppe A etter to kamper med fire poeng. Costa Rica har like mange poeng, men dårligere målforskjell, mens Honduras og Fransk Guiana begge ett poeng etter å ha spilt 0-0 natt til onsdag.

