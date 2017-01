Goncalo Guedes klar for PSG

ANNONSE

Benfica har solgt Goncalo Guedes til Paris Saint-Germain. Det bekrefter den franske klubben.

Guedes har blitt koblet til Manchester United en rekke ganger, men den «den nye Ronaldo» går ikke den samme veien som den gamle.

Direkte: Vi følger overgangsvinduet LIVE

Nå skal 20-åringen konkurrere om plassene i laget med spillere som Angel Di Maria, Julian Draxler, Lucas Moura, Hatem Ben Arfa og Jesé Rodriguez.

Den portugisiske vingen hadde sitt store gjennombrudd i sesongen 2014/15, da han vant prisen for årets gjennombrudd i Primeira Liga.

Guedes rakk å score fem mål for Benfica i den portugisiske toppdivisjonen, og har allerede spilt to landskamper for Portugal.

Han ble den yngste portugiseren som har scoret i et Champions League-gruppespillet, da han ordnet mål i Benficas 2-1 seier mot Atletico Madrid.