Graham Hansen savner promotering av kvinnenes landskamper: - Ikke sett en plakat

FREDRIKSTAD (Nettavisen): 630 tilskuere er såklart et oppsiktsvekkende lavt tall når et norsk A-landslag spiller kvalikkamp.

Etter det skuffende oppmøtet i 4-1-seieren fredag ber stjernespiller Graham Hansen (22) Norges Fotballforbund nå om å bli bedre på å reklamere og skape interesse rundt kampene.

- Jeg tror vi hadde hatt godt av mer promotering av kampene. Jeg tror ikke jeg har sett en eneste plakat i byen mens jeg har vært her. Når man først spiller rundt omkring, må man gjøre en innsats, sier Graham Hansen til Nettavisen etter VM-kvalikåpningen i Fredrikstad.

Når Nettavisen spekulerer i at noe av årsaken kan være at Ada Hegerberg preget de fleste plakatene og promoteringskanalanene, og at det gjorde promoteringen mindre denne gangen, rister landslagsprofilen lett på hodet.

- Det var ikke noe bedre før denne kampen heller, svarer Graham Hansen.

Når Nettavisen tar kontakt med billettansvarlig i Norges Fotballforbund Merete Prestkvern på epost for å stille noen spørsmål rundt tematikken Graham Hansen tar opp, er det kommunikasjonssjef Yngve Haavik som gir tilbakemelding.

Forbundet kjenner seg ikke igjen i Graham Hansens lille hjertesukk.

- Vi har annonsert i Norges største avis daglig fra 10. – 19. september, i tillegg til at vi har invitert lag i nærområdene etter samme lest som ved de andre kampene. Vi promoterer også landskampene inn mot relevante målgrupper på våre kanaler på sosiale medier, skriver Haavik til Nettavisen i en epost.

- Med fasiten i hånd, må vi uansett erkjenne at vi ikke har lykkes godt inn mot landskampen i Fredrikstad, erkjenner han videre.

SAVNER PROMOTERING: Caroline Graham Hansen håper det blir mer blest rundt de norske landskampene.

Når Norge tirsdag kveld spiller sin andre kamp i VM-kvaliken, er det Sarpsborg Stadion som er hjemmebane.

Før der igjen har Norge spilt hjemmekampene i henholdsvis Fredrikstad, Sandefjord, Skien, Kristiansand, Ulsteinvik, Molde og Oslo.

Det er ikke noe nytt at de norske fotballkvinnene spiller på en ny «hjemmebane» gang etter gang, men kan det være noe av grunnen til det lave oppmøtet mot Nord-Irland?

Nei, mener Norges Fotballforbund.

- At kvinnelandslaget spiller på forskjellige steder har vært en suksess. EM-kvalifiseringskampen i Kristiansand hadde 1446 tilskuere, EM-kvalifiseringskampen på Høddvoll hadde 2400 tilskuere, mens EM-kvalifiseringskampen i Molde hadde 2353 tilskuere. Privatlandskampen i Sandefjord mot USA før EM-sluttspillet trakk hele 3483 tilskuere. Derfor er også tilskuertallet på fredag overraskende lavt, til tross for et skuffende EM, skriver NFFs Haavik.

Kun mulig å kjøpe billett i luka

Norges kamp mot Slovakia i VM-kvalikens andre kamp spilles 17.55 tirsdag kveld. Denne gangen er det som nevnt Sarpsborg Stadion som er hjemmebane.

Det er for øvrig kun mulig å kjøpe billett i billettluken på stadion på kampdag, og det er derfor ikke mulig å spå hvor mange som kommer på kamp tirsdag kveld.

- Er ikke dette for dårlig i 2017? Og hva er årsaken til denne praksisen?

- Erfaringsmessig vet vi at på kvinnelandskamper kjøpes billettene i luka, ikke på forhånd. Det er nok ikke det som er forklaringen på det lave oppmøtet på Fredrikstad Stadion på torsdag, mener Haavik.

Han tror på et løft publikumsmessig i Sarpsborg tirsdag kveld.

- Signalene vi har fått, er at det er betydelig større interesse rundt kampen i Sarpsborg mot Slovakia. Vi håper på rundt 1500 tilskuere, røper Haavik.

IKKE ENIG: NFF-kommunikasjonssjef Yngve Haavik, her sammen med Lars Lagerbäck, kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Graham Hansen.

Selv om Graham Hansen ser verdien i å spille ulike steder i Norge, tror hun landslaget hadde fått en «tilskuerboost» av å spille samme sted hver gang – og da helst i hovedstaden.

- Jeg tror vi ideelt sett kunne fått flest mulig tilskuere hvis vi hadde spilt i Oslo. Det har ikke vært noen ideell arena å spille på i Oslo foreløpig, men nå har Vålerenga fått nytt stadion, og det kan være et alternativ, sier Graham Hansen.

Kaptein Maren Mjelde mener imidlertid at mangelen på hjemmebane ikke er et problem.

- Nei, ikke for oss. Det er det vi alltid har gjort, og det kjekt å dra litt rundt og spille på ulike stadioner. Jeg håper på en god opplevelse igjen på tirsdag, sier hun til Nettavisen.

- Mister man ikke hjemmebanefordelen ved å ikke ha en hjemmebane?

- Så lenge vi er i Norge, er det hjemmebane for meg, svarer Chelsea-spilleren.

Savner ikke fast hjemmebane

Landslagssjef Martin Sjögren mener heller ikke det er ulempe at man ikke har en fast stadion å spille hjemmekamper på.

- Nei, egentlig ikke. Jeg synes det er veldig bra at vi reiser rundt på ulike stadioner og spiller. Nå skal vi til Sarpsborg, og det er egentlig ikke så stor forskjell (fra Fredrikstad der de spilte sist). Det bidrar at vi også kan spre kvinnelandslaget og kvinnefotballen flere steder, sier landslagssjefen til Nettavisen.

- Mister man ikke hjemmebanefordelen?

- Jeg synes egentlig ikke det. Det er fortsatt en hjemmebane med tanke på at vi er på norsk jord. Herrene spiller kampene sine på Ullevaal, men vi har valgt å gjøre det på en annen måte. Nå blir det spesielt for de stedene der kvinnelandslaget kommer, og både krets og region kan gjøre noe ut av det. Jeg tror det er en fordel for oss å flytte rundt, sier Sjögren.

Brennhete Guro Reiten, som Jan Åge Fjørtoft mener har norsk fotballs beste venstrefot uansett kjønn, vil heller ikke kritisere valget om å ikke finne seg én fast hjemmebane.

- Vi treffer ut til flere folk, og det er flere forskjellige som kan komme på fotballkamp. Jeg skulle kanskje ønske at vi hadde én plass å kalle hjemmebane, men sånn er det bare, sier hun til Nettavisen.

Reiten ble skuffet over det lave antallet publikummere i kvalikpremieren i Fredrikstad.

- Det er kjedelig. Vi både håper og har veldig lyst til at det skal komme folk og se på oss, sier hun.

