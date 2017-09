Graham Hansen skuffet over NRK: - Trist

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Norge vant enkelt mot Nord-Irland i VM-kvalikens første kamp. Men TV-seerne ble snytt for flere minutter av første omgang og Caroline Graham Hansens straffeperle.

NORGE - NORD-IRLAND 4-1:

FREDRIKSTAD (Nettavisen): Foran 630 tilskuere på Fredrikstad stadion ble Norge flere hakk for store for Nord-Irland og vant uten problemer 4-1.

Guro Reiten (2), Caroline Graham Hansen og Lisa-Marie Utland scoret målene for Norge mot laget som er ranket som nummer 60 i verden.

Graham Hansens scoring kom på straffe mot slutten av første omgang og var av det vakre slaget.

De norske tilskuerne som skulle se kampen på NRK 1 fikk imidlertid ikke med seg scoringen.

Skuffet over NRK: - Trist

Siden kampen ble sparket i gang noen minutter senere enn planlagt valgte NRK å bryte sendingen for å gi plass til distriktsnyheter.

Seerne ble bedt om å se de siste minuttene av omgangen på nettsidene NRK.no og gikk dermed glipp av straffescoringen.

Det får Graham Hansen til å reagere. Med en åpenbar ironisk tone sier den norske landslagsprofilen kort «det er bra, distriktsnyheter er viktig» når hun får vite om NRKs avgjørelse.

Når vi ber henne utdype hva hun tenker, er hun relativt nådeløs med statskanalen.

- Dette hadde ikke skjedd i en herrekamp, det sier seg selv. NRK får svare på dette selv, og vi må sette pris på at de viser matchene våre, men alle vet at dette aldri hadde skjedd med herrelandslaget. Det er veldig trist at det skjer, sier hun til Nettavisen.

Også kaptein Mjelde blir en smule oppgitt når hun hører om NRK-grepet.

- Det hadde helt sikkert ikke skjedd i en herrelandskamp, men jeg orker ikke gå så mye inn på det, sier Mjelde til Nettavisen.

Landslagssjef Martin Sjögren begynner å flire når Nettavisen gjør ham oppmerksom på at kampen ble avbrutt på TV og henvist til NRKs nettsider.

- Jeg vet ikke helt hva jeg skal synes om det. Det er klart at jeg synes vi skal vises fullt ut på hovedkanalene, sier han til Nettavisen.

- Hadde de gjort det samme om det var herrelandskamp?

- Nei, det tror jeg ikke, men det er ikke en diskusjon jeg vil ta her, sier landslagssjefen.

Nettavisen har gjort gjentatte forsøk på å få tilsvar fra NRK, men har foreløpig ikke fått noen til å kommentere saken fredag kveld.

TOK AV PRESSET: Martin Sjögren trengte en seier i VM-kvalikens åpning.

Straffesparket som altså ikke ble vist på NRK 1 som planlagt, var av det vakre slaget. Ballen lå klistra høyt oppe i det venstre hjørnet.

Overfor Nettavisen røper Graham Hansen at kaptein Maren Mjelde spurte henne ute på banen om hun hadde lyst til å ha revansje etter straffebommen mot Danmark i EM.

- Jeg setter veldig pris på at Maren spurte, og det var egentlig bare å sette den i mål, sier hun til Nettavisen.

Hun innrømmer overfor Dagbladets journalist at hun har vært preget av straffemissen i sommer.

- Men nå har jeg scoret på straffe for klubblaget, og nå har jeg scoret på straffe for landslaget, og det er ingenting i fotball som blir så fort historie som en fotballkamp og ting som skjer. Nå må man bare se videre, sier hun.

Graham Hansen var nokså fornøyd med kampen, som etter hvert ble en enkel affære, men lar seg likevel skuffe av lagets effektivitet.

- Det er det mest skuffende i dag, at vi ikke setter de største sjansene, sier hun.

Reiten: - Vi må spare litt

En som både scoret og sløste med sjansene var Guro Reiten. LSK-profilen var blant banens beste spillere og scoret to mål.

- Jeg skulle scoret to mål til, da hadde jeg vært fornøyd, sier hun til Nettavisen.

- Men vi får spare litt, sier hun videre med et flir.

Reiten vil ikke si noe særlig om turbulensen som har preget det norske kvinnelandslaget den siste tiden med både Ada Hegerberg-exit og press rundt Sjögren.

- Vi kom til denne samlingen og gikk gjennom evalueringen, da renset vi lufta og var ferdig med det. Nå ser vi fremover, denne VM-kvaliken er viktig, sier hun til Nettavisen.

VANT UTEN ADA: Her er det Guro Reiten som jubler etter å ha scoret 1-0 til Norge. Til venstre Emilie Haavi med ryggen til.

Oppgjøret var Norges første i VM-kvaliken, og den første obligatoriske kampen etter den gigantiske fadesen i sommerens EM-sluttspill. Der røk Norge ut av mesterskapet uten verken poeng eller scorede mål.

Etter fem kamper på rad uten seier vant Norge endelig en kamp igjen under hardt pressede Martin Sjögren.

- Det var en helt ok kamp, vi møter motstand som legger seg dypt og ofte med åtte eller ni spillere i egen boks. Da er det vanskelig å score mål, men jeg er fornøyd med at vi scorer fire, sier han til Nettavisen.

- Hvor viktig var det for deg personlig med tanke på presset som har vært de siste ukene og månedene?

- Det var utrolig viktig, og denne kampen var mer enn tre poeng. Det er klart vi skal slå Nord-Irland, men det er ikke lenger enn tre år siden vi tapte mot dem. Det finnes ikke noen kjempelette kamper igjen, sier Sjögren.

Han trekker frem Guro Reiten og Lisa-Marie Utland som positive spillere.

Også kaptein Mjelde er lettet etter at første steg mot VM endte med seier.

- Det var godt med en seier. Det var en stund siden sist, så det smaker ekstra godt, sier kaptein Maren Mjelde til Nettavisen.

FORNØYD: Maren Mjelde er glad for at det ble tre poeng mot Nord-Irland.

Foran et svært glissent Fredrikstad Stadion fikk Norge også første forsmak på hvordan tilværelsen er uten Ada Hegerberg. Norges beste spiller har som kjent sagt nei til videre landslagsspill.

Nord-Irland var på forhånd ventet å bli svak motstand for de norske jentene. Nord-irene kom på nest sisteplass i forrige kvalik til EM med bare syv poeng etter åtte kamper og var ingen skikkelig målestokk for Sjögren & co.

SE: Detaljert kampreferat

Norge åpnet fredagens kamp som ventet med å dominere totalt, og på de første 14 minuttene skapte rødtrøyene en rekke gode målsjanser. Både Lise-Marie Utland, Caroline Graham Hansen og Guro Reiten kunne med hell sendt Norge i ledelsen, men nord-irenes keeperdebutant Lauren Perry holdt gjestene inne i kampen.

Reiten åpnet ballet

Men det var bare et spørsmål om tid før overtaket resulterte i scoring. Et kvarter inn i kampen var det slutt, for da fikk Reiten ballen i mellomrommet, vendte opp og banket et landskudd lavt i mål via stanga. Dermed gikk Norge opp i 1-0.

De norske jentene hadde lenge full kontroll, og det var sjelden Ingrid Hjelmeseth var nær ballen. Men tre minutter før pause måtte Norges keeper finne frem reaksjonsevnen da Rachel Furness traff bra på et frispark. Ballen var på vei mot krysset, men Hjelmeseth hadde likevel bra kontroll og slo til corner.

På overtid i første omgang fikk Norge straffespark da Kristine Minde ble tatt i boksen, og fra ellevemeteren gjorde Graham Hansen ingen feil. Hun dunket inn 2-0 på vakkert vis med en straffe høyt oppe i venstre hjørne. Dermed gikk Norge til pause med en fortjent tomålsledelse.

NRK-kommentator Tom Nordlie var ikke helt overbevist.

- Første 15 var bra med godt tempo, fine kombinasjoner, vi kommer rundt på kant, finner Reiten i mellomrommet, sånn kom også scoringa. Vi skaper noen sjanser etter det, men vi går i fella ved å senke oss til det tempoet Nord-Irland har. Vendinger av spill i ledd, via ledd og direkte blir for sakte, og det blir for lite motsatte bevegelser. Vi truer ikke mange nok rom av gangen, og det gjør at balltempoet blir for lavt, oppsummerte Nordlie rett før pause.

Andre omgang var bare åtte minutter gammel da Norge punkterte kampen for alvor. Graham Hansen slo et innlegg fra høyre, og foran mål sto Lisa-Marie Utland og satte inn 3-0 med en avslutning fra kloss hold.

Norge styrte kampen fra start til slutt, men senket tempoet utover i andre omgang. To minutter før full tid kom også gjestenes trøstescoring da et innlegg fra høyre ble omsatt til scoring av Carragh Milligan etter slett norsk forsvarsspill. Milligan fikk stå helt alene i boksen etter en kontring og prikke inn scoringen.

På overtid scoret Reiten sitt andre for dagen med et skudd nede til venstre fra ti meter, og dermed ebbet det også ut på stillingen 4-1.

Neste landskamp spilles mot Slovakia tirsdag 19. september. Den kampen spilles i Sarpsborg.

Slik stilte Norge i fredagens kamp:

Ingrid Hjelmseth - Ingrid Moe Wold, Stine Reinås, Maria Thorisdottir, Kristine Minde - Maren Mjelde, Ingrid Spord - Caroline Graham Hansen, Guro Reiten, Emilie Haavi - Lisa-Marie Utland.

