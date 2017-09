Griezmann ble helten da Atlético Madrid spilte første hjemmekamp på Wanda Metropolitano

Promotion med annonselenker Høstens herregensere

Flyttet inn i ny storstue.





Se den historiske scoringen i videovinduet over

ATLÉTICO MADRID - MÁLAGA 1-0

Det var duket for en historisk aften i Madrid da Atlético spilte sin aller første hjemmekamp på Wanda Metropolitano. Og de fremmøtte gikk ikke misfornøyde hjem etter at Diego Simeones menn sikret en 1-0-seier.

- Jeg må bare si det: Wanda Metropolitano: wow, for en stadion! Jeg anbefaler alle på det varmeste å ta turen hit, sa Viasports Petter Veland da bildene av den nye stadion rullet over skjermen i den andre omgangen.

Det skulle ta sin tid, men etter timen spilt eksploderte 70 000 supportere i et vanvittig jubelbrøl da Antoine Griezmann ble den første målscoreren på Atlético Madrids nye storstue.

Ángel Correa, mannen som scoret det siste målet på gamle Vicente Calderón, vendte vekk høyreback Federico Ricca før han han den franske superstjernen med en herlig pasning.

Griezmann hamret ballen i mål med høyrefoten, og sørget for det historiske øyeblikket. Dette var franskmannens første kamp for Atlético Madrid siden han ble suspendert for å kjefte på dommeren i serieåpningen mot Girona.

- Noen ganger så taler bare bildene for seg selv, sa Veland etter at kameraet hadde vist de ville jubelscene på tribunen i Madrid.

Det skulle bli med Griezmanns ene scoring denne historiske lørdagskvelden i Madrid. Atlético har flyttet inn i sitt nye hjem, og kunne feire med en 1-0-seier over Málaga.

Seieren betyr at Diego Simeone og hans menn klatrer til tredjeplass i LaLiga, med fire poeng opp til serieleder Barcelona.

Málaga, på sin side, har til gode å ta poeng denne sesong. De ligger helt på bunnen av den spanske toppdivisjonen med verre målforskjell enn Alavés.

