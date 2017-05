Griezmann i nytt intervju: - Jeg er klar til å dra

ANNONSE

Mandag snakket Atletico Madrid-stjernen Antoine Griezmann om framtiden under et TV-intervju på talkshowet Quotidien.

Der utelukket han ikke en overgang til Manchester United og sa at sannsynligheten for det var en sekser ut av ti mulige.

Tirsdag har den franske superstjernen igjen uttalt seg om framtiden og på ny sørger han for at ryktene om en overgang setter fart.

Griezmann snakket med L'Equipe i forbindelse med en boklansering.

Stjernespilleren hinter om at han ønsker nye utfordringer.

- Hvis jeg må dra til en ny klubb, så er det ikke noe problem for meg. Jeg er klar, sier Atletico Madrid-profilen i intervjuet.

- Jeg vil vinne trofeer og har kommet til et punkt i karrieren der finspill og scoringer ikke er nok. Det holder ikke lenger, sier franskmannen.

Som Atletico-spiller har Griezmann vært med å tape finalen i Champions League i 2016 mot Real Madrid.

I vår røk laget ut mot nettopp Real Madrid i semifinalen.

- De siste to årene har vi spilt finale og semifinale i Champions League. Vi har vært nærme, men noe har manglet. Nå er det opp til klubben å finne ut hva den skal gjøre. Jeg elsker fotball fordi jeg vil vinne trofeer. Alle spillerne, mediene og familien min vet det, men jeg vet ikke om klubben forstår det, sier Griezmann i intervjuet med den franske sportsavisen.

I intervjuet på Quotidien mandag sa Griezmann at framtiden hans vil være avgjort i løpet av de neste to ukene, og det spekuleres i om utfallet av onsdagens Europa League-finale mellom Manchester United og Ajax kan bli avgjørende for om franskmannen velger nettopp United.

Skulle det engelske laget vinne den kampen, vil laget automatisk få en plass i Champions League neste høst.

I og med at Atletico Madrid er i ferd med å sikre seg Alexandre Lacazzette fra Lyon, synes overgangen enda mer sannsynlig.

Griezmann, som ble toppscorer i EM i fjor sommer med seks mål, har denne sesongen notert seg for 16 nettkjenninger i La Liga.

Følg Nettavisen Sport på Snapchat!