Griezmanns scoring mot Spania ble annullert etter videodømming

David Silva og Gerard Deulofeu scoret målene da Spania slo Frankrike 2-0 på Stade de France i en landskamp tirsdag.

Under kampen satt to ekstra dommere og fulgte kampen nøye på videoskjermer. Og videodømmingen skulle vise seg å spille en avgjørende rolle i kampen - ved to anledninger.

Annullert etter videodømming

Etter en målløs første omgang fikk Antoine Griezmann ballen i nettet for Frankrike, men målet ble annullert etter videodommere, som fikk prøve seg under oppgjøret, hadde hatt sitt å si om saken.

Det tok lang tid før dommeren bestemte seg for å annullere målet. Franskmennene hadde jublet seg ferdig da dommeren til slutt endret sin beslutning, og publikum svarte med en voldsom pipekonsert mot avgjørelsen.

- De som sitter opoe og foretar disse vurderingene har flere kameraer, informerte Viasat-kommentator Petter Veland.

Dømte offside - så mål

Og i stedet for fransk jubel, omsatte David Silva et straffespark til 1-0 etter 68 minutter.

Så skulle videodømmingen komme i fokus igjen.

Innbytter Gerard Deulofeu, som kom inn kun ett minutt før den første scoringen, la på til 2-0 etter 77 minutter for Spania. Assistentdommeren annullerte først scoringen for offside, men etter at videodommeren tok en ekstra titt på situasjonen, viste det seg at han ikke var i offside likevel.

Ettersom Frankrike ikke klarte å slå tilbake vant Spania 2-0 tirsdag.

(©NTB)

