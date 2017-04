ANNONSE

Den tidligere Borussia Dortmund-profilen Kevin Grosskreutz har undertegnet en ettårskontrakt med Darmstadt.

Det betyr etter all sannsynlighet at 28-åringen fortsetter karrieren i 2. Bundesliga, der han inntil nylig har spilt for Stuttgart. Darmstadt har kun samlet 15 poeng fra 28 kamper og styrer mot nedrykk.

Likevel har klubben klart å lokke til seg den rutinerte høyrekanten med A-landskamper for Tyskland. Trener Torsten Frings sier han er overlykkelig over signeringen.

- Kevin har enorm erfaring. Han blir en viktig del av laget vår neste sesong, sier Frings.

Grosskreutz ble nylig oppsagt av Stuttgart etter under et år i klubben. Det skjedde på grunn av en episode på byen på nattetid.

Perfekt: Der #sv98 hat sich zur kommenden Spielzeit mit Kevin Großkreutz verstärkt! Der 28-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Juni 2019. pic.twitter.com/xuvoBr6smb — SV Darmstadt 98 (@sv98) April 11, 2017