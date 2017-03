ANNONSE

SVERIGE - HVITERUSSLAND 4-0:

Med lørdagens seier på Friends Arena tok våre naboer i øst tok over tabelltoppen fra Frankrike i VM-kvalifiseringsgruppe A. Franskmennene har imidlertid én kamp mindre spilt og møter Luxembourg sent lørdag kveld.

Svenskene tok ledelsen ved Emil Forsberg snaut 20 minutter ut i førsteomgang. Resultatet sto seg til pause, men etter hvilen raknet det for bortelaget.

Oppløsningen begynte etter at gjestenes sisteskanse, Andrey Harbunow, glapp et skudd mellom beina slik at ballen trillet rolig over målstreken.

- Har dere sett for en keepertabbe av Harbunow. Det er bare trist å se, utbrøt Eurosport-kommentatoren. Se keepertabben under.

Auda! For en keepertabbe 👀 pic.twitter.com/DJHaIK5Ykv — Eurosport Norge (@EurosportNorge) March 25, 2017



Målvaktspillet var heller ikke helt kompetent da Marcus Berg la på til 3-0, etter fint forarbeid av Ludwig Augustinsson en snau time ut i oppgjøret.

Isaac Kiese Thelin fikk æren av å fastsette sluttresultatet til 4-0, drøye ti minutter før fulltid.

Med lørdagens seier klatret Sverige opp på tabelltopp i VM-kvalifiseringsgruppa A med sine ti poeng. Frankrike står med samme poengsum, men har én kamp mindre spilt.

Franskmennene møter tabelljumbo Luxembourg sent lørdag kveld og vil trolig ta over tabelltoppen igjen etter fem spilte kamper.