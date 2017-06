ANNONSE

Tidligere Haugesund- og Rosenborg-spiss Christian Gytkjær er løst fra kontrakten med 1860 München etter at klubben rykket ned fra 2. Bundesliga denne uken.

Det bekrefter eliteseriens toppscorer i 2016 overfor Bold.dk.

- Det er korrekt at jeg blir fristilt her fra den 1. juli, sier Gytkjær til nettstedet.

Til tross for at Gytkjær visste at han kom til et bunnlag i vinter, var han på det tidspunktet optimistisk med tanke på videre spill på nivå to i Tyskland.

- Allerede da jeg kom til klubben, lå den i bunnen på tabellen, men jeg trodde at nedrykk kunne unngås. Jeg hadde selvfølgelig håpet at det skulle gå langt bedre, men visste at hvis det gikk til helvete, kunne jeg forlate klubben igjen i sommer.

Dansken hevder det allerede er flere klubber som har meldt sin interesse for hans tjenester.

- Min agent sier det allerede er godt i gang og stor interesse. Nå skal jeg på et par ukers ferie, så ser vi hva som skjer etter det.

Gytkjær scoret 19 mål på 28 kamper for Rosenborg og ble toppscorer i Eliteserien 2016.

I januar ble han solgt for rundt 20 millioner til 1860 München.