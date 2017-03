Gytkjær roser erstatteren: – Bendtner har vist hvor god han er

ANNONSE

Gytkjær (26) ble solgt til tysk fotball i slutten av januar. Nå har Rosenborg bekreftet at Nicklas Bendtner (29) blir 1860 München-spissens erstatter. Bendtner, som kommer fra den engelske mesterskapsserieklubben Nottingham Forest, tar over trøye nummer ni etter sin landsmann. Gytkjær scoret 19 seriemål for trønderne i fjor.

– Det skal bli spennende å følge Nicklas Bendtner i Rosenborg. Han har jo vist hvor god han kan være, så det blir spennende å se om han kan finne tilbake til det i Rosenborg, skriver Gytkjær i en SMS til NTB mandag kveld.

TIL TYSKLAND: Christian Gytkjær ble solgt fra Rosenborg til tysk fotball og 1860 München.

– Fantastisk klubb

26-åringen er klar på at den tidligere Arsenal-spissen i hvert fall har valgt en bra klubb å gå til.

– Han kommer til en fantastisk klubb, en klubb som er god til å få det beste fram i hver enkelt. Det blir spennende å se, avslutter Gytkjær.

Bendtner skrev følgende om overgangen på sin Instagram-konto tidligere mandag:

– Jeg er (foreløpig) ikke ekspert på norsk fotball, men jeg vet at Rosenborg er selve symbolet på en stabil klubb, en klubb som får det beste ut av sine spillere. Den type stabilitet har jeg savnet siden jeg dro fra Arsenal, og nå får vi se hva det kan føre med seg å oppleve den type stabilitet igjen. Jeg vil kun love én ting: Jeg er fortsatt sulten på fotball og på å score mål.

«Sjokkovergang»

Danske medier har selvsagt fått med seg at tidligere Arsenal- og Wolfsburg-spiss Bendtner har gått til norsk fotball.

«Chok-skifte: Bendtner skifter til norsk fodbold», skriver storavisen BT. Ekstra Bladet har nøyaktig samme tittel i sin sak. «Klubbskiftet kom som lyn fra klar himmel», skriver dansk TV 2.

– Det er et sjokkerende, men interessant klubbskifte. Bendtner fikk aldri fotfeste i Nottingham Forest. Nå kan han sette i gang karrieren igjen, mener kanalens fotballkommentator Flemming Toft.

