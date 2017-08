Halvorsen sendte Sarpsborg til himmels på overtid

Sarpsborg 08 skapte et drøss av sjanser mot Haugesund, men seieren så lenge ut til å glippe. På overtid tok imidlertid Ole Jørgen Halvorsen ansvar.

SARPSBORG 08 - HAUGESUND 2-1:

Det endte 2-1 i Østfold søndag, og sarpingene på andreplass er nå seks poeng bak Rosenborg på tabellen.

Avgjørelsen falt tre minutter på overtid da Halvorsen fintet vekk en motspiller og satte ballen i krysset til ellevill jubel på tribunene.

- Drømmescoring, var rapporten i Nettavisens livesenter.

Kampens første sjanse kom allerede etter tre minutter. Patrick Mortensen steg til værs på et innlegg og headet mot mål, men Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit reddet bortelaget med en flott redning.

Halvveis i omgangen ble det igjen farlig foran Haugesund-målet Ole Jørgen Halvorsen fant Jonas Lindberg med et flott innlegg, og svensken dukket opp på bakre stolpe og headet i stolpen.

Rosted-selvmål

Etter en halvtime var det duket for kampens første scoring. Alexander Stølås slo et innlegg inn i Sarpsborg-boksen, og der var midtstopper Sigurd Rosted uheldig og satte ballen i eget nett. Dermed tok gjestene ledelsen 1-0.

Rosted har for øvrig hatt en god sesong, og ble nylig belønnet med en plass i landslagstroppen til Lars Lagerbäck.

- Jeg tror jeg har et løp bak meg og må bare strekke ut et bein. Det er tungt, veldig tungt, sa den uheldige Rosted om selvmålet til Eurosport i pausen.

- Jeg vil si vi er litt heldige, de scorer selvmål på en situasjon som ikke engang var en sjanse. Men sånn er det, sier Haugesunds kaptein for dagen, Bruno Leite.

Rett før pause ble det dramatisk i Østfold. Krepin Diatta, som etter alt å dømme snart selges til belgiske Club Brugge, fant Halvorsen på høyresiden. Vingen traff Lindberg med et innlegg, og svensken satte ballen i nettet. Dessverre for hjemmelaget annullerte assistentdommeren målet for offside.

Dermed sto det 0-1 da lagene gikk til pause.

Sarpsborg utlignet

Rett etter pause kunne hjemmelaget utlignet. Krepin Diatta fant Lindberg igjen med et innlegg, og spissen skulle bare sette ballen i nettet da Bruno Leite kom skliende og avverget situasjonen med en fantastisk sklitakling.

Men Sarpsborg ga seg ikke, og etter hvert fikk de uttelling. Diatta sendte avgårde et skudd fra 20 meter som keeper Bråtveit fomlet videre. På streken sto Patrick Mortensen og fikk kjempet ballen over streken i duell med Haugesund-nykommer Marko Cosic. Reprisene ga ikke klart svar på om det er Cosic-selvmål eller Mortensen-mål som blir stående, men 1-1 var uansett et faktum.

Hjemmelaget jaktet seieren, og på overtid sørget altså Halvorsen for tre poeng med en vakker scoring.

Nå venter cuprunde i midtuka for de to lagene. Sarpsborg 08 møter Odd på hjemmebane førstkommende onsdag, Haugesund tar imot Molde samme dag.

