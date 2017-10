Hannover-treneren om Fossum: - Enormt potensial

Han har ennå ikke spilt et minutt for Hannover denne sesongen. Nå kan det gå mot lysere tider for Norges U21-kaptein Iver Fossum (21).

Som den yngste i Hannover-troppen var Fossum igjen på benken da laget tapte 1-2 hjemme mot Eintracht Frankfurt i helgen.

Nå røper Hannover-trener André Breitenreiter at Fossum rykker stadig nærmer seg spilletid.

- Iver er på en god sti. Han har brukt litt tid på å komme inn i ting, men nå har han fortjent det, sier Breitenreiter til Kicker.

- Enormt potensial

Selv om den norske 21-åringen ikke har fått en sjanse så langt denne sesongen, har Breitenreiter klokkertro på at unggutten fortsatt kan slå gjennom for Hannover.

- Han har enormt potensial og er en begavet fotballspiller, mener Breitenreiter.

Det skadet neppe Fossums sjanser at han nylig storspilte da Norges U21-landslag tidvis rundspilte Tyskland på Marienlyst og vant 3-1.

Kicker er blant dem som lot seg imponere av Fossums prestasjon mot de tyske stjernene.

«Som bærer av kapteinsbindet tok han ansvar og viste seg å være hjernen og lederen i laget» skriver fotballmagasinet.

- Utrolig kamp

Hannover-treneren så også kampen, og lot seg imponere av sin egen elev.

- Mot Tyskland spilte han en utrolig kamp. Han styrte midtbanen og organiserte laget foran forsvaret, sier Breitenreiter.

Kicker spør videre om treneren tror Fossum kan gjøre samme jobb også i Bundesligaen for et Hannover i nedadgående form.

Da sier Breitenreiter at Fossum fortsatt er ung, og at han må jobbe mer med duellstyrke og evnen til å ha en tilstedeværelse på banen.

- Men han er definitivt en som kan det neste steget, sier treneren.

Da Nettavisen møtte Fossum nylig, kunne unggutten bekrefte at han har fått tilbakemeldinger fra Hannover på hva han må forbedre.

- Det handler litt om fysikken. Vi rykket opp med en trener som kom inn på slutt av forrige sesong. Jeg regner med at han vil bruke de litt mer rutinerte karene som har litt mer fysikk og rutine i Bundesliga enn det jeg har, sa Fossum.

LES OGSÅ: Ingen løp mer enn Iver Fossum (19) i Bundesligaen

Åtte kamper inn i bundesligasesongen har nordmannen foreløpig ikke vært på banen for nyopprykkede Hannover.

Men etter fire strake kamper uten seier vurderer klubben å gjøre endringer i den kommende kampen mot Augsburg til helgen, og det kan bety en etterlengtet sjanse for den tidligere Godset-profilen.

- Laget blir avgjort ut fra treningsuka, slår treneren fast.

Uansett er det gode nyheter for Fossum at klubben fortsatt har tro på at han kan slå gjennom for alvor.

Kampen mot Augsburg spilles lørdag 15.30. Hannover ligger på en foreløpig niendeplass i Bundesligaen etter åtte runder.

Mest sett siste uken