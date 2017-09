Hareide får toppkarakterer etter utklassingsseier

Åge Hareide kunne glede seg over solide skussmål over hele linja etter Danmarks imponerende 4-0-seier mot Polen. VM-håpet lever for «de danske drenge».

Det var mange som tvilte på sunnmøringen etter en høyst variabel start på kvalifiseringen til neste års VM-sluttspill i Russland. Flere mente Hareide eksperimenterte for mye og at han ikke hadde klart å sette en startellever som fungerte.

Fredag kveld svarte 63-åringen på tiltale. Gruppeleder Polen ble feid av banen i et feststemt og fullsatt Parken. Tottenham-stjernen Christian Eriksen var involvert i alle Danmarks scoringer, og hans eget mål til 4-0 var kvedens klart vakreste.

Gamblet og vant

«Taktisk mesterstykke av Åge Hareide», lyder overskriften i Politikken. Avisen mener danskene leverte «en storslått prestasjon» og at det var den «suverent beste prestasjonen med Hareide i jobben som Morten Olsens arvtaker».

«Denne gangen lyktes alt for nordmannen», skriver Ekstra Bladet og gir Hareide toppkarakteren 6. Avisen roser Norges tidligere landslagssjef for å ha gjort fem endringer og funnet en «perfekt oppstilling der tenningsnivået var helt perfekt».

«Fremragende taktikk som gjorde at det polske forsvaret etter 20 minutter ikke ante hva de het til etternavn», var dommen fra DR. Statskanalen delte ut toppscoren 12 og hyllet Hareides gambling ved å bruke høyrebeinte Jens Stryger Larsen på venstrebacken og Andreas Cornelius som kantspiller.

Tett

«Eminent opplegg» og «fint sjefarbeid» var blant superlativene i TV 2 s vurdering av Hareides innsats.

BT gir Åge Hareide toppkarakteren 12. Avisen mener han fikk full uttelling for grepene han gjorde for å ryste Polen.

Danmark ligger på tredjeplass i VM-kvalifiseringsgruppe E, tre poeng bak Polen. Montenegro er foran Hareides lag på bedre målforskjell. Begge står med 13 poeng.

Armenia (b), Montenegro (b) og Romania (h) er danskenes tre siste kamper i kvaliken.

