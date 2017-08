Hareide lukker overgangsvinduet for danske stjerner

Ingen av de danske landslagsspillerne i fotball kommer til å skifte klubb før overgangsvinduet stenger natt til fredag, hevder landslagssjef Åge Hareide.

Etter å ha snakket med sine spillere sitter Hareide med et klart inntrykk av at samtlige blir værende i de klubbene de i øyeblikket tjener.

På en pressekonferanse mandag fikk Hareide direkte spørsmål om noen av spillerne hadde orientert ham om et mulig klubbskifte. Svaret lød:

– Nei, det er det ikke. Den siste det var tvil rundt, var vel Frederik Rønow, men det var vel kun i avisene. Jeg har snakket med Frederik, og ingenting er på gang.

– Jeg har stort sett snakket med alle mine spillere, og jeg tror ikke det kommer flere klubbskifter, tilføyde han.

Det siste er gode nyheter for landslagssjefen. Det betyr nemlig at hele den danske troppen kan rette all fokus mot den viktige VM-kvalifiseringskampen mot Polen i København fredag.

Skulle det likevel komme bud på en av spillerne, kan ikke vedkommende forvente å få tillatelse til å forlate den danske landslagsleiren for å forhandle.

– Spillerne får ikke fri til å bytte klubb. Hvis det dukker opp noe, må de selv løse det. De er uttatt til denne samlingen og må følge vårt program, sa Hareide.

– Når de har en time, må de gjerne sette seg i resepsjonen og forhandle, men det må skje mellom møter og treninger, fastslo han videre.

Ni av spillerne i Hareides tropp spiller i øyeblikket for en annen klubb enn den de avsluttet forrige sesong for.

(©NTB)