Hareide skeptisk til VM-utvidelse

Det internasjonale fotballforbundet (FIFA) skal tirsdag diskutere forslagene om å utvide verdensmesterskapet i fotball fra 32 lag til 40 eller 48 lag til 2026-VM.

- Jeg synes ikke utvidelsen av sommerens EM-sluttspill rent sportslig var en suksess, sier Åge Hareide i en pressemelding.

- Det er korrekt at en del av de mindre landene hadde suksess med å forsvare seg, men jeg mener at man heller bør kikke på hvordan man kan skape en turneringsstruktur hvor man belønner seirer i stedet for å ha enda flere land, fortsetter nordmannen.

UEFA er skeptisk

Lørdag mottok lederen i Det danske fotballforbundet (DBU), Jesper Møller, en orienteringsmail fra Det europeiske fotballforbundet (UEFA). Der uttrykte UEFA skepsis til forslaget om VM-utvidelse.

- Infantino (Gianni, FIFA-president) gikk jo til valg på en utvidelse, så jeg har selvfølgelig respekt for at han nå jobber for å få dette gjennom, sa Møller.

- Men jeg synes at det er viktig at beslutningen blir tatt på et så velbegrunnet grunnlag som mulig. Man må huske å ta de nødvendige hensyn til både spillere, klubber og forbund. Det er jeg bekymret for at ikke er tilfelle her, fortsatte han.

2026

- Flere land kan ende opp med å være likegyldige til flere kamper, og det tror jeg ikke er bra for et VM-sluttspill, sa Hareide.

Siden 1998 har 32 land deltatt i VM i fotball. Det vil fortsatt være status i VM i 2018 og 2022. Det er tidligst fra VM i 2026 at antall deltakere kan utvides til enten 40 eller 48, som Infantino ønsker.

FIFAs øverste beslutningsorgan har en eventuell VM-utvidelse på dagsordenen på et møte tirsdag.

