Hareide tror på sterk FCK-spurt under Solbakken

Danmarks landslagstrener Åge Hareide ser at Solbakken er i ferd med å få fart på «nye» FC København etter gjenoppbyggingen av laget.

FCK klarte 1–1 borte mot Horsens søndag. Københavnere spilte med ti mann i over en omgang etter et rødt kort. Torsdag ble slo de tsjekkiske Zlín 3–0 i Parken. Den seieren var kjærkommen etter tre strake uavgjort i europaligaen fra før.

Søndag venter erkerival og tabelleder Brøndby på hjemmebane for FCK. Kampen er lagt med avspark på formiddagen. Det fryktes bråk mellom fansen.

Det er hele åtte poeng opp Brøndby etter 14 kamper for FCK. FCK-tap søndag betyr at ligagullet nok kan settes på kontoen for tapt.

– Jeg tror København kommer til å bli bedre og bedre. Jeg var borte i det samme forholdet i Malmö FF egentlig: Når du selger to fjerdedeler av forsvaret ditt og så får en langtidsskade i samme posisjon, sier Hareide til NTB om landsmann Solbakkens FCK.

Nytt

– Så selges en av Danmarks beste midtbanespillere og landslagsmannen Thomas Delaney, Nicolai Jørgensen og Andreas Cornelius. Da er 60 prosent av laget borte. Nye folk skal inn og samkjøres i kultur og spillestil. Det vil ta litt tid.

– Jeg så FCK mot AGF nå da de vant 4-0.- De er helt klart på rett vei framover, sier Hareide til NTB.

– Så du er ikke overrasket dersom FCK tar gullet?

– Det kommer til å være veldig jevnt i toppen. Midtjylland er veldig god.

FCK henger med i den danske cupen og møter Brøndby i 4. runde. Den kampen spilles ikke før 4. februar.

I europaligaen er FCK i en hittil meget jevn gruppe med Lokomotiv Moskva, Sheriff og Zlín.

– Vi budsjetter med spill i Europa i FCK. Det betyr minimum 50 millioner kroner i inntekter, sier Solbakken til NTB.

