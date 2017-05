ANNONSE

Hareide valgte å holde spillesystemet hemmelig foran VM-kvalifiseringen mot Romania i mars. Da kom trenerveteranens lag ut i et 3-5-2-system, en formasjon han i store trekk har holdt seg til i tiden som dansk landslagssjef.

Foran den kommende VM-kvalifiseringskampen mot Kasakhstan er det nye takter.

– Vi kommer til å spille i Kasakhstan som vi spilte mot dem i Parken. Altså i en 4-3-3-formasjon. Jeg har spillerne til 4-3-3, det har de siste kampene vist. Så kan vi variere ut fra det, sier Åge Hareide til TV 2 Sport.

– Mot Kasakhstan i Parken lyktes det til fulle (4-1-seier). I Romania prøvde vi en litt annen formasjon, fordi vi ville pakke inn rumenerne på midten, kjøre dem trøtte og så slå til i siste del av kampen, tilføyer han.

Danmark møter Kasakhstan lørdag 10. juni. Hareides menn må vinne for å bevare et realistisk håp om at komme med til VM neste år.

Fire dage tidligere spiller Danmark privatlandskamp mot Tyskland i Brøndby.

Hareide tar tirsdag ut troppen til de to kampene.

