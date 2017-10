Hareide vil helst slippe svenskene i VM-omspillet

Skandinavisk storduell står ikke på ønskelista til Danmarks norske landslagssjef.

Mandagens resultater i VM-kvalifiseringen betyr at Sverige ikke blir seedet i omspillet om de siste plassene i Russland neste sommer.

Svenskene skal riktignok unngå stortap med sju mål borte mot Nederland tirsdag for å sikre en plass i omspillet helt. Sverige har også en teoretisk mulighet til å bli gruppevinner med seier i Amsterdam, og Frankrike samtidig kaster bort poeng hjemme mot Hviterussland.

Mest sannsynlig er det dog at Emil Forsberg, Victor Lindelöf og de andre svenske spillerne må rydde et av de sterkere europeiske lagene av veien i et omspill.

Blant gruppetoerne er også Åge Hareides Danmark. I motsetning til Sverige, blir naboen i sør seedet som et av de fire beste lagene. Det åpner for en helskandinavisk storduell om én VM-plass.

Hareide: Heller britisk



Hareide, Nicklas Bendtner og co. må også over det ekstra hinderet. Norges eks-landslagstrener ser helst at de røde og hvite får møte et lag fra de britiske øyene.

- Det er flere britiske lag, og jeg vil gjerne møte et av dem. Hva ellers? Da vet vi hva vi får. Vi får en fysisk kamp, men det er også lag vi kan spille godt mot, uttaler Hareide til danske Kanal 5.

Wales er ute av VM-dansen etter 0-1-tapet hjemme mot Irland mandag.

Dermed står de to naboene Nord-Irland og Irland igjen som Hareides foretrukne motstandere, selv om det riktignok nærmer seg 100 år siden sistnevnte nasjon skilte lag med Storbritannia.

Sveits eller Portugal?



Gruppefinalen mellom Portugal og Sveits i Lisboa avgjør hvem av de to nasjonene som tar førsteplassen i gruppe B og går direkte til sluttspillet.

Laget som ikke står igjen på toppen av tabellen, blir seedet i trekningen av omspillet sammen med Italia, Kroatia og Danmark.

Nord-Irland tok andreplassen i Norges gruppe. Sammen med Irland, og mest sannsynlig Sverige og Hellas, skal de plasseres i avgjørende dobbeltkamper mot de nevnte nasjonene over.

Trekningen av toer-omspillet foregår 17. oktober. De åtte nasjonene spiller hjemme- og borte om de siste VM-plassene fra Europa i periodene 9.-11.- november og 12.-14-november.

