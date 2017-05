Hastemøte etter opprør i NFF

ANNONSE

NRK melder onsdag at flere ansatte i Norges Fotballforbund skal være i harnisk over administrasjonens håndtering av dommerkonflikten.

Saken skal ifølge kanalen være så betent at forbundet onsdag kallte inn til et hastemøte med de største særforbundene på kort varsel.

Kilder NRK har snakket med kan fortelle om opprørstilstander i administrasjonen og det skal være sterk misnøye med hvordan konflikten rundt toppdommer Svein-Erik Edvartsen har blitt løst på.

Flere ansatte skal også ha bedt om en samtale med generalsekretær Pål Bjerketvedt. Det var i utgangspunktet planlagt et møte i saken senere denne måneden, men dette skal nå ha blitt framskjøvet.

TV 2 omtaler også møtet og har snakket med Bjerketvedt i etterkant.

- Dette er et tema som opptar organisasjonen, og som mange opplever som belastende. Uten at jeg vil ramse opp detaljer kan jeg si at vi har snakket sammen om et vanskelig tema. Det var et godt og inkluderende møte, sier han til kanalen.

Han sier videre at det er en vanskelig sak, men at han håper de ansatte fortsatt har tillit til hvordan ledelsen håndterte saken.

Nevnte Edvartsen har fått sin toppdommerkontrakt terminert som en følge av det bråket som har vært rundt ham nå i vår.

Edvartsen fikk likevel full kompensasjon og får fortsette i jobben som seksjonsleder for samfunnsansvar i forbundet.

Toppdommeren har blitt beskyldt for å mobbe og trakassere meddommeren, men den påstanden har NFF nå lagt død.

Flere skal ha reagert på at forbundet og generalsekretæren har gått ut og sagt at de legger den aktuelle mobbesaken død, til tross for at flere av Edvartsens kollegaer har gått ut offentlig og sagt at de føler seg mobbet.

NFF har videre uttalt at Edvartsen kan få dømme igjen i 2018, hvis tilliten blir gjenopprettet.

Edvartsens advokat, John Christian Elden, sa til Nettavisen tirsdag at hans klient var godt fornøyd med løsningen på konflikten.

- Vi er godt fornøyd med NFFs bidrag til å løse den fastlåste konflikten. Svein-Erik Edvartsen tok ansvar for at saken ble løst ved å trekke seg, og NFF fulgte opp med å sørge for at det ikke fikk noen økonomiske følger for han. Nå ser begge parter fremover, og Edvartsen jobber for å være tilbake i 2018, skrev Elden i en SMS til Nettavisen.

Nå viser det seg altså at ikke alle er like fornøyd med løsningen, selv om også Bjerketvedt tirsdag uttalte at han var fornøyd.

