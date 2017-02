Haugesund-assistent fratrer etter tre måneder

ANNONSE

Assistenttrener Antonio Silva og Haugesund er blitt enige om å avslutte arbeidsforholdet, opplyser klubben mandag.

Silva tiltrådte stillingen 15. november i fjor, men er nå løst fra kontrakten.

- Antonio er fotballfaglig sterk og representerer veldig tydelige tanker og ideer, men de pedagogiske og metodiske forskjellene oss imellom ble for store til at vi vil kunne utgjøre et godt og enhetlig team. Begge er derfor innforstått med at det å skille lag nå er det beste for begge parter, sier Haugesunds hovedtrener Eirik Horneland.

- Vi visste ved ansettelsen i fjor høst at vi hadde ulike ståsteder på en del områder, men så på dette som spennende og mente det ville bidra til nye impulser og ville være utviklende for klubben. Med fasit i hånd har vi dessverre ikke fått samarbeidet til å fungere tilfredsstillende. Det er derfor riktig å avslutte samarbeidet nå.

Haugesund opplyser at klubben vil forsøke å finne en ny løsning så raskt som mulig.

