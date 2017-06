Haugesund begravde Aalesund-spøkelset

ANNONSE

AALESUND - HAUGESUND 0-1:

For før søndagens oppgjør sto Aalesund med en rekke på elleve kamper uten tap mot Haugesund.

Gjestenes Shuaibu Lalle Ibrahim sørget imidlertid for at den rekken fikk en brå slutt første pinsedag. Med søndagens seier klatret bortelaget et godt steg bort fra nedrykksstreken.

Hjemmelaget hadde for øvrig de fleste sjansene, men det hjelper lite hvis man ikke setter ballen i nota.

- At vi ikke scorer i dag er både litt uflaks og at vi ikke er bra nok. Vi har såpass mange sjanser at vi burde score, fortalte AaFK-kaptein Fredrik Carlsen til Eurosport etter kampen.

Tidlig ledelse

Vertene fikk oppgjørets første målsjanse allerede etter to minutter, men Mostafa Abdellaoue klarte ikke å få avsluttet alene med bortelagets sisteskanse.

Få minutter senere var det Haugesunds tur til å vise frem angrepsspillet sitt. Det endte med jubel for de tilreisende fra Rogaland.

For ut av ingenting ble Shuaibu Lalle Ibrahim spilt flott gjennom forsvarsleddet til Aalesund. Angrepsspilleren rundet Andreas Lie i vertenes mål før han satte ballen i nota. Dermed sto det 0-1 til bortelaget etter ni minutters spill.

Presset på for utligning

Vertene hadde flere gode muligheter til å skape balanse i regnskapet, men Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit holdt buret rent.

Bortelaget maktet heller ikke sette flere baller i nettet, dermed ebbet kampen ut med en etterlengtet Haugesund-seier.

Landslagspause

Nå venter en etterlengtet pause for eliteserielagene på grunn av den kommende landslagsperioden.

Neste oppgjør for Aalesund er borte mot Kristiansund 17. juni. Haugesund skal på sin side ta imot Rosenborg på Haugesund Stadion dagen etter.