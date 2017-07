Haugesund og Odd trygt videre i Europa League

Med solide seire i første kamp, hadde eliteserieklubbene en enkel oppgave med å ta seg videre i Europa League-kvalifiseringen

COLERAINE - HAUGESUND 0-0 (0-7)

BALLYMENA UNITED - ODD 0-2 (0-5):

Etter at Haugesund smalt til med en 7-0-seier mot Coleraine, og Odd vant 3-0 mot Ballymena United, var det meste avgjort før torsdagens returoppgjør ble spilt i Nord-Irland.

I begge kampene stod det 0-0 til pause.

I andre omgang sørget et selvmål for Odd-seier da et hjørnespark ble stusset i mål ti minutter før slutt. To minutter før slutt økte Sigurd Hagen Odds ledelse til 2-0, etter at han fikk ballen fra Riku Riski.

I oppgjøret mellom Coleraine og Haugesund ble det ingen mål, og dermed tok Haugesund seg enkelt videre etter å ha vunnet 7-0 i det første oppgjøret.

I neste runde venter Lech Poznan for Haugesund, mens Odd møter Vaduz.

I andre kvalifiseringsrunde kommer også Brann inn som norsk representant i Europa League. Torsdagens kamp mellom Ruzomberok og Vojvodina avgjorde at førstnevnte blir Branns motstander i Europa League-kvalifiseringen.

Andre kvalifiseringsrunde spilles 13. og 20. juli.