Haugesund rotet bort kjempefordel

Haugesund ledet 3-0, men to baklengsmål i løpet av det siste kvartet ga Lech Poznan tilbake troen før returoppgjøret i Polen i europaligakvalifiseringen.

Med scoringer fra Liban Abdi, Haris Hajradinovic og Shuaibu Ibrahim ledet FKH hele 3-0 med et drøyt kvarter igjen å spille. Hadde rogalendingene klart å holde nullen torsdag, ville mye av jobben vært gjort.

I stedet er det nå full spenning før bortekampen i Polen neste uke. Det sørget Radoslaw Majewski for da han med hodet stanget inn Poznans viktige bortemål i det 75. minutt.

På overtid reduserte i tillegg Darko Jectic til 2-3 fra straffemerket. Dommeren slo ned på Bruno Leites felling av Mihai Radut.

– Det er klart dette er bittert. Vi spilte en fantastisk kamp i 80 minutter, men det er det som skjer på overtid som irriterer mest. Det var dårlig håndtert av oss, sier FKH-trener Eirik Horneland til NTB.

Tøft

Det som kunne vært et fantastisk utgangspunkt, ble til slutt "bare" et forsprang på ett mål. Poznans to bortemål kan vise seg å bli problematisk for FKH.

Horneland er forberedt på ordentlig kok og en tøff atmosfære i bortekampen.

– Det må vi regne med. Med dette resultatet vil de mobilisere alt der nede. Vi får nå se hvor tøffe vi er i nøtta, sier han.

Kampens første scoring i det 24. minutt var av det utsøkte slaget. På et innlegg fra Alexander Stølås klarte Abdi å rettvende seg og dunket inn 1-0 via tverrliggeren og i nettmaskene.

Rett etterpå kunne det like godt stått 2-0, men Hajradinovic hadde ikke centimeterne på sin side da han skjøt et frispark i tverrliggeren.

Gytkjær tilbake

Lech Poznan hadde sine sjanser, men det var Hajradinovic som kunne doble hjemmelagets ledelse i det 71. minutt etter en kontring. Scoringen kom like etter at gjestenes Majewski hadde rotet bort en kjempesjanse.

To minutter senere økte Ibrahim til 3-0. Alene med Poznans målvakt gjorde han ingen feil.

Dessverre for FKH skulle polakkene komme tilbake og skape spenning i matchen.

Christian Gytkjær var torsdag tilbake på gamle trakter. Dansken, som spilte for Haugesund mellom 2013 og 2015, kom ikke i målprotokollen for bortelaget. Han ble tatt av banen etter 79 minutter.

