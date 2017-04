Haugesund-spøkelset lever videre for Stabæk

ANNONSE

STABÆK - HAUGESUND 0-3:

For scoringer av Filip Kiss og Erik Huseklepp i hver sin omgang sørget for at det sto 0-2 med ti minutter igjen å spille.

Sju minutter før fulltid fikk Haris Hajradinovic æren av å fastsette sluttresultatet til 0-3, etter et flott frisparkmål. Søndagens borteseier sørget for at det nå er ti kamper siden Stabæk sist vant mot laget fra Rogaland.

Dermed røk også drømmen om å ta over tabelltoppen fra Rosenborg.

Jaktet tabelltopp

Hjemmelaget har hatt en flott start på årets sesong med seier i fire av de første fem oppgjørene. Det gjorde at det kunne ta over serieledelsen fra Rosenborg med seier på Nadderud. Trønderne møter serietoer Sarpsborg 08 til «toppoppgjør» i Østfold mandag.

Haugesund kom på sin side til søndagens kamp med ett poeng på de to siste serierundene. Likevel burde de ha selvtilliten i orden, for de ni siste oppgjørene mellom lagene har endt med sju seiere til Haugesund og to poengdelinger.

Søndag var Stabæk nære på med å ta ledelsen etter halvtimen spilt, men hverken Hanche-Olsen eller Ohi maktet å lure lærkula forbi gjestenes sisteskanse.

Stanget Haugesund i ledelsen

Gjestene kom seg også til farligheter, og like før pause smalt det virkelig.

Et lang og presist innkast fra Alexander Stølås treffer en umarkert Filip Kiss i feltet. Kapteinen fikk stå helt alene og stange ballen forbi Sayouba Mandé.

Tidlig i andreomgang doblet Erik Huseklepp ledelsen for bortelaget. Spissen ble plutselig spilt alene igjennom med sisteskansen og gjorde ingen feil da han plasserte ballen i nettet.

Haris Hajradinovic satte spikeren i kista da han klinket inn 0-3-scoringen på frispark sju minutter før fulltid.