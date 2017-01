Heerenveen-sjefen lei Ødegaard-mas: - Vær så snill, la ham være i fred

ANNONSE

HEERENVEEN (Nettavisen): Fredag hadde nordmannens nye sjef fått nok av alt oppstyret rundt 18-åringen.

Dagen før den mulige debuten mot Den Haag fikk pressen i Nederland, inkludert Nettavisen, klar beskjed om at det ikke var mulig å stille et eneste spørsmål til Ødegaard enten man kom fra Norge eller ei.

Faktisk er Heerenveen-sjefen så lei Ødegaard-skriverier at han heller ikke tillot nordmannens medspillere å uttale seg.

Nettavisen fikk blankt nei på vår forespørsel om å intervjue flere av de andre Heerenveen-spillerne så lenge temaet var den norske 18-åringen.

Men selv tar Streppel seg lang tid til en prat med Nettavisen etter fredagens trening i den forblåste skøytebyen.

- Vis ham respekt



Når vi spør 47-åringen hvorfor han ikke vil la oss snakke med Ødegaard selv eller noen av Heerenveen-spillerne, begynner han å flire smått.

- Jeg tror du vet svaret, sier Streppel og kikker Nettavisens reporter i øynene.

Og det blir starten på en flere minutter lang sekvens der Heerenveen-sjefen ikke legger skjul på at han synes Ødegaard-fokuset i norsk og utenlandsk presse har gått for langt.

- Han har gjort 20-25 intervjuer bare denne uka. Han var veldig ung da han slo gjennom i Norge og gikk til en av verdens største klubber, og det er ikke lett når forventingene er så høye. Han er yngre enn sønnen min. Hvis man er i media hele tiden og forventningene er så høye, synes ikke jeg det er rettferdig. Ikke engang for Messi eller Ronaldo, innleder 47-åringen.

Han ber alle som hausser opp Ødegaard om å tenke seg om to ganger.

- Vi må, både i Norge og Nederland, vise ham respekt og tenke på at han bare er en guttunge. Og vær så snill, gi ham tid til å gjøre feil. Det er vi villige til å gjøre her i Heerenveen. Han må gjøre feil, for da blir man bedre, og han skal få lov til det. Vi skal hjelpe ham med det. Og hvis han bare gjør intervjuer, har han ikke tid til å bli bedre. Etter lørdagens kamp vil jeg ikke svare om Ødegaard, for da handler det om kampen. Dette er ikke «The Martin Ødegaard-show» eller mitt show, det handler om klubben, sier Streppel videre.

- Ikke enkelt

Nå ber han om ro rundt det norske vidunderbarnet.

- Jeg håper dere gir ham det, for det er ikke enkelt å håndtere dette. På utsiden er han rolig, men jeg tviler på at han er det på innsiden. Men jeg er veldig overrasket over at han er så avslappet og tilbakelent. Det virker ikke som han blir påvirket av det. Men det er på utsiden, hva med på innsiden, gjentar han.

- Var oppmerksomheten og støy utenfra noe dere var bekymret for da dere signerte ham, for dere var klar over at han er en stor stjerne allerede?

- Jeg er aldri redd. Og en stor stjerne? Stjerner finnes på himmelen, spillere er ikke stjerner. Jeg tror ikke på noe sånn. Hvis dere stempler ham som dette nå, tror jeg ikke han blir det heller. Vi må gi ham tid, og det er vi villige til å gjøre her. Jeg håper dere gjør dette i Norge, da kan det hende dere får en god spiller, sier Heerenveen-sjefen.

TRENER: Jørgen Streppel er Martin Ødegaarsd nye hovedtrener.

Heerenveen-treneren er overrasket over oppmerksomheten Ødegaard får i Norge.

- Vær så snill, la ham være i fred. Ikke bare i Madrid, men også her. Det er så mye oppmerksomhet rundt ham og så høye forventninger, men han er bare 18 år. Har du barn? spør Streppel Nettavisens reporter.

- En datter på litt under et år, svarer jeg.

- Da har du tid. Jeg har en sønn som er 20 og en datter som er 18, jeg vil ikke engang la ham være alene i et annet land. Dette er vanskelig for gutten. Vær så snill å gi ham tid, ber han.

Etter at vi hadde rundet av intervjuet med den pratsomme 47-åringen, hadde det tydeligvis skjedd noe. Da kom nemlig pressesjef Erik Kofman tilbake i rommet, og med seg hadde han Morten Thorsby.

Plutselig hadde vi fått lov til å intervjue ham om hans nye lagkamerat fra Norge likevel.

- Men bare et par spørsmål, var beskjeden fra Kofman.

Thorsby forteller at han synes det er morsomt med mer oppmerksomhet rundt Heerenveen nå som Ødegaard har kommet.

- Martin tar nivået selvfølgelig veldig fint, og Martin er en spiller som veldig lett tilpasser seg steder han kommer til. Han har en god grunnteknikk og er en veldig naturlig spiller. Det har ikke vært noe problem, sier han til Nettavisen.

- Har han tatt nivået greit?

- Det kan du si, ja, flirer Thorsby. Ødegaard har etter rapportene klart seg bra på de få treningene han har gjennomført siden ankomsten tirsdag.

Også Streppel mener nordmannen har klart seg fint.

- Han er en god teknisk spiller og har et godt øye, som dere allerede vet, og jeg tror alle er klar over kvalitetene hans. Ikke bare dere journalister og vi trenere, men også de andre spillerne er nå klar over hva han kan, sier treneren.

TRENER: Martin Ødegaard deltar på sin fjerde trening med Heerenveen.

Lørdag kan han debutere når Den Haag kommer på besøk til Abe Lenstra Stadion, Heerenveens storstue som tar rett i underkant av 27.000 tilskuere.

- Han er i troppen. Jeg har valgt de 11 som skal starte, men jeg vil ikke si hvem som er blant de utvalgte. Sånne ting svarer jeg aldri på, sier Streppel til Nettavisen.

Men Heerenveen bekrefter altså på nettsidene sine at det blir benken fra start på 18-åringen lørdag.

Lørdagens motstander står med fire tap på de fem siste kampene og bør være en overkommelig motstander for Heerenveen, som ligger godt plassert på fjerdeplass i Æresdivisjonen og står med to seire og to tap på de fire siste.

Lørdagens kamp spilles 18.30. Nettavisen er på plass i skøytebyen og rapporterer fra nordmannens mulige debut.

