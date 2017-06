Hegerberg avslører sykdomsdrama: - Jeg var i tenkeboksen

ANNONSE

LYON - PARIS SAINT-GERMAIN 0-0 (7-6 e. str):

CARDIFF (Nettavisen): Ada Hegerberg fikk 60 minutter på banen i torsdagens Champions League-finale mellom Lyon og PSG, før hun kanskje litt overraskende ble tatt av banen på stillingen 0-0.

Etter kampen forteller 21-åringen imidlertid at hun var syk i timene før kampen og at hun rett og slett ikke hadde så mye krefter igjen.

- Tungt utpå der

Den norske spissen så litt tung ut i kroppen fra første spark på ballen i Cardiff og NRKs kommentatorer antydet at det kanskje kunne være gressteppet på Cardiff City Stadium som var årsaken, men grunnen var i stedet mageproblemer som stjernen hadde slitt med gjennom natten.

- For min del var det veldig tungt utpå der, men ellers var det et veldig fint stadion og en fin ramme, sier Hegerberg til Nettavisen etter kampen.

- Jeg merket at jeg ble mer og mer tung, etter en skikkelig tung natt. Jeg var veldig i tenkeboksen om hva jeg skulle gjøre. Jeg tok det time, for time og til slutt sa jeg bare kjør på. Det ble litt oppkast før kampen, bare for å få meg i gang og så holdt det i 60 minutter, forteller Lyon-profilen.

- Livstidskontrakt



Til tross for at hun ikke ble tungen på vektskålen i torsdagens finale, legger ikke Lyon-president Jean-Michel Aulas skjul på at han er en stor beundrer av 21-åringen og at han gjerne beholder henne i klubben.

I svært lang tid framover.

- Jeg vil gi henne en livstidskontrakt, sier han til pressen og gliser.

- Hun er en flott spiller. Hun er en kvinnelig spiller, men hun er som en mannlig spiller, fordi hun er så sterk. Hun er nok vår beste spiller, sammen med Alex Morgan, og holder et veldig høyt nivå. Dessuten er hun veldig sympatisk, sier klubbpresidenten videre om Lyon-proffen.

Selv tenker ikke Hegerberg så mye på framtiden, men da hun blir konfrontert med Aulas' livstidstilbud, spøker hun på følgende måte:

- Da må han bla opp! sier hun, før hun blir mer alvorlig.

- Jeg er på rett sted og det tenker kanskje Lyon også. Jeg har to år igjen av kontrakten min, så det er for så vidt greit sånn, sier 21-åringen.

- Veldig opprørt

Når det gjelder sykdomsproblemene før kampen mot PSG forteller Hegerberg videre at hun følte seg helt fin fram til rundt middagstider onsdag kveld, men så begynte magen å slå seg vrang.

Det til tross for at hun ikke hadde spist noe utenom det vanlige.

- Jeg satt ved middagen og da kjente jeg at jeg ble uggen i magen. Det ble en lang natt og en lang morgen, men det medisinske apparatet hjalp meg.

- Jeg ble jo veldig opprørt og så kom familien min til hotellet. Etter hvert ble vi enige om å kjøre på og se hvordan det går. Det er en Champions League-finale og jeg gjør alt for å være klar til en slik kamp, sier hun.

Mangel på krefter gjorde at 21-åringen ikke helt fikk ut sitt beste i kampen, selv om hun kom til et par bra sjanser i andre omgang.

- Det var vanskelig for meg å ta 40-metersløp og bevege meg mye i bakrom og mellomrom. Derfor tenkte jeg å være der, om det dukket opp en sjanse, men det ble ikke noe særlig ut av det heller, sier spissen.

- Like lykkelig

I pausen skjønte Lyon-profilen at det kanskje var greit med et bytte.

- De spurte meg hvordan jeg følte meg og jeg sa at det bare var å kjøre på. Men det var nok da jeg begynte å tenke at vi kanskje kunne bytte om det ble en liten scoring her, men det ble det jo ikke, forteller Hegerberg.

TRIPPELSESOMG: Ada Hegerberg og Lyon har vunnet både ligaen, cupen og CHampions League denne sesongen.

Selv om hun måtte se halve andre omgang, ekstraomgangene og straffene fra benken, føler 21-åringen at triumfen er like stor som tidligere.

Hegerberg vant Champions League med Lyon også sist sesong.

- Jeg er like lykkelig, med tanke på rammen og det at jeg spilte i 60. minutter. Jeg føler at alle har vært med og hatt sin rolle i dette laget.

- Ikke tilfeldig

Og det at Lyon vant på straffer igjen, som laget gjorde under Champions League-finalen i fjor og mot nettopp PSG i den franske cupfinalen for kort tid siden, mener Hegerberg ikke bare er tilfeldigheter og flaks.

- Jeg tror ikke det er tilfeldig. Det kjennetegner kvalitet. Vi har kjørt mye straffekonk på trening og det er en gjeng av oss som har stått igjen og slått straffe etter straffe. Det har kanskje gitt oss uttelling?

Nå reiser den norske fotballproffen hjem til Lyon, men allerede i juli venter nye oppgaver når Norge skal spille i EM i Nederland.

