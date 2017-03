ANNONSE

Ada Hegerberg og Lyon tok et langt skritt mot semifinalen i Champions League da de slo tyske Wolfsburg 2-0 på AOK Stadion i den tyske byen på torsdag.

Med Caroline Graham Hansen i startelleveren for Wolfsburg var det duket for en norsk duell i kvartfinaleoppgjøret, men Ada Hegerberg - kåret til Europas beste kvinnelige fotballspiller i fjor - startet overraskende kampen på benken for gjestene fra Frankrike.

Hun var likevel med på å vippe kampen i gjestenes favør, da hun ble byttet inn etter pause - på stillingen 0-0.

Møttes i finalen

Camille Abily ga Lyon ledelsen etter en drøy times spill, mens tyske Dzsenifer Marozsán økte ledelsen til 2-0 mot sine landsmenn etter at Ada Hegerberg hadde vært nest sist på ballen.

De to lagene møttes også i fjorårets finale i Champions League. Den gangen var Caroline Graham Hansen ute med skade for Wolfsburg, og måtte se at Lyon stakk hjem med tittelen etter at Ada Hegerberg hadde scoret Lyons mål i 1-1-kampen som endte med straffesparkkonkurranse.

Den gangen bommet Hegerberg på sin straffe, men Lyon vant likevel 4-3 i straffekonkurransen.

Torsdag fikk altså ikke Wolfsburg noen revansje, og det tyske laget må antakelig se langt etter noen semifinale.

Holdt på å score

Caroline Graham Hansen holdt på å utnytte en grov keepertabbe etter 20 minutter, da Lyons målvakt Sarah Bouhaddi skjøt ballen rett i den norske 22-åringen, men Lyon fikk til slutt klarert.

I stedet ga Abily gjestene ledelsen etter pause, da hun curlet et frispark fra kanten i mål på lekkert vis.

Og da Marozsán sendte ballen i nettet helt nede ved stolperota tolv minutter senere, var mye avgjort.

Caroline Graham Hansen ble byttet ut for Wolfsburg tolv minutter før slutt.

Returkampen spilles i Lyon neste uke.

PS: Den norske keeperen Guro Pettersen var ubenyttet reserve da hennes danske klubb, Fortuna Hjørring, tapte 0-1 for Manchester City i en av de andre kvartfinalene tidligere på torsdag.