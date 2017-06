Hegerberg og Lyon vant Champions League

ANNONSE

LYON - PARIS SAINT-GERMAIN 0-0 (6-7 e. str):

CARDIFF (Nettavisen): Lyons Ada Hegerberg ble byttet ut etter 60 minutter i torsdagens Champions League-finale i walisiske Cardiff.

Da Hegerberg gikk av banen sto det fortsatt 0-0. Det resultatet sto seg også etter ordinær tid og kampen gikk til ekstraomganger og straffespark. På dramatisk vis dro Lyon det lengste strået fra krittmerket og vent med 7-6.

Den norske Lyon-profilen kom til et par gode muligheter, spesielt i andre omgang, men hadde slitt med sykdom i oppladningen til kampen, og ble dermed erstattet av tyske Pauline Bremer i det 60. spilleminutt.

Heller ikke i ekstraomgangene klarte ett av de to lagene å sette ballen i mål og dermed måtte det hele avgjøres på straffesparkkonkurranse.

Hegerberg måtte altså se dette dramaet fra sidelinjen.

- En skandale



Og straffedrama ble det. Lagene fulgte hverandre tett til 6-6, men da bommet PSG-keeper Katarzyna Kiedzrynek og på den påfølgende straffen satte Lyon-keeper Sarah Bouhaddi ballen i mål.

Underveis i straffekonkurransen påpekte NRK-ekspert Tom Nordlie at det var problemer med selve straffemerket ute på banen. Flere av spillerne måtte gjentatte ganger rette på ballen, før de skulle skyte.

Ifølge Nordlie var det en grop der ballen skulle ligge.

- En skandale at det er en grop der ballen skal ligger. Treffer hun litt for høyt nå er det åt skogen, sa NRK-eksperten underveis.

Dermed vant Hegerbergs lag og kunne løfte pokalen i Cardiff.

Dette var andre år på rad og fjerde gang totalt det Lyon vant Champions League. Klubben har også vunnet ligaen og den franske cupen i år.

JUBEL: Lyon kunne slippe jubelen løs etter dramaet i Cardiff.

Store PSG-sjanser



Det ble på forhånd spådd en tett og jevn kamp mellom de to finalelagene og i første omgang ble det nettopp det. Ingen av dem fant helt rytmen.

Det var Paris St-Germain som skapte de to største sjansene i omgangen og laget fra den franske hovedstaden burde faktisk tatt ledelsen.

34 minutter var spilt da Shirley Cruz løp seg fri da Lyons Kadeisha Buchanan feilberegnet defensivt og spissen kom alene gjennom med keeper. Cruz la ballen til rette og forsøkte å curle den forbi keeper, men Sarah Bouhaddi i målet var godt med og reddet skuddet mesterlig.

På overtid i første omgang var PSG frampå på ny. Cruz spilte igjennom til Ashley Lawrence og hun slo hardt og lavt inn foran mål. Da Marie-Laure Delie hoppet over kula, fikk Cristiane den i ypperlig posisjon, men på uforståelig vis klinket hun ballen himmelhøyt over Lyon-målet.

Få Hegerberg-sjanser



Lyon slet med å skape de helt store sjansene før pause, men hadde også noen farligheter. I det 12. minutt skapte Eugenie Le Sommer kaos inne i boksen da hun dro seg fri på kanten og la inn foran mål. PSGs Grace Geyoro klarte ikke å få kontroll på kula og Ada Hegerberg var våkent frampå, men avslutningen ble blokkert av den samme Geyoro.

Dette var den eneste sjansen den norske jenta kom til i løpet av de første 45 minuttene. Hegerberg hadde slitt med magetrøbbel i forkant av kampen og vikret ikke helt hundre prosent på Cardiff City Stadium.

Like etter var De Sommer aggressiv i boksen og gikk opp i en duell med keeper Katarzyna Kiedrzynsk. Det endte imidlertid med frispark til keeperen og PSG-spilleren ble i tillegg liggende nede med en skade.

Lyon fikk også skadeproblemer og den profilerte angrepsspilleren Alex Morgan pådro seg en strekk og ble byttet ut etter 23 minutter.

Da dommer Bibiana Steinhaus, som for øvrig skal dømme herrekamper i den tyske Bundesligaen neste sesong, blåste for halv tid, sto det 0-0.

Burde scoret



Etter pause var det Lyons tur til å skape store sjanser. Få minutter var spilt av omgangen da Hegerberg fikk en fin mulighet etter et frispark.

Dzenifer Marozsan slo et godt frispark og den norske spissen fikk ballen på rundt 12 meters hold i boksen. Avslutningen så ut til å gå via beinet til en PSG-spiller og like utenfor stolpen. Svært nære for Lyon.

HAR SLITT MED SYKDOM: Ada Hegerberg har hatt problemer med magen i forkant av Champions League-finalen.

Seks minutter senere var Hegerberg frampå igjen - to ganger. Marozsan slo inn og 21-åringen bevegde seg smart og fikk avsluttet på volley i god posisjon, men PSGs keeper reddet. Returen havnet i beina på Hegerberg og fra seks meters hold hadde hun nesten blank kasse, men misset.

Byttet ut



Etter 60 minutter ble Hegerberg byttet ut. Inn kom Pauline Bremer.

Og rett etter at den norske spilleren forlot banen, kunne PSG tatt ledelsen. Cruz slo en herlig ball igjennom til Delie. Hun kom alene med keeper og prøvde å sette ballen nede i hjørnet, men den gikk like utenfor.

I det 84. minutt fikk Lyon en ny mulighet til å avgjøre.

PSGs keeper misset på en utboksing i feltet og Griedge M'Bock Bathy kom på ballen, men fikk ikke avsluttet og hovedstadslaget slapp med skrekken.

Straffespark



Noen minutter før den sjansen burde innbytter Laura Georges vært utvist. Hun gikk inn med stor fart og strake knotter mot Le Sommer, en takling som burde gitt rødt, men PSG-spilleren slapp heldig unna med gult kort.

Til tross for seks minutter med overtid i Cardiff klarte ingen av de to lagene å finne nettet i løpet av ordinær tid og det ble ekstraomganger.

Det ble også straffesparkkonkurranse, der Lyon dro det lengste strået.

