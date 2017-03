Hegerberg om Lyon-vrakingen: - Det må du spørre de ansvarlige om

ANNONSE

Onsdag tar Lyon imot Wolfsburg i returoppgjøret av Champions League-kvartfinalen mellom de to lagene, i det som kan kalles en ren norsk duell.

For på topp hos Lyon starter Ada Hegerberg, årets spiller i Europa i 2016 og også kåret til årets sportsnavn i Nettavisen samme år. På motsatt banehalvdel finner vi Caroline Graham Hansen på høyre flanke, en viktig brikke i Wolfsburg-laget.

I første kamp på torsdag i forrige uke tok Lyon med seg en sterk 2-0-seier fra Tyskland, og fjorårets Champions League-mestere har dermed halvannen fot i semifinalen i turneringen.

Men seieren i Wolfsburg kom med klubbens norske toppscorer på benken fra start. Ada Hegerberg kom innpå banen først i annen omgang, på stillingen 0-0, og bidro med en assist på en av scoringene.

- Ikke spør meg

Til Nettavisen er Hegerberg hemmelighetsfull når vi spør henne om vrakingen.

- Hvorfor startet du ikke?

- Det kan du ikke spørre meg om. Du må la de ansvarlige få svare på det spørsmålet, svarer 21-åringen.

Hun forteller imidlertid at det ikke var medisinske årsaker til at hun ble benket til den første kvartfinalekampen, og bekrefter at hun spiller onsdagens returoppgjør fra start.

- Ivrig journalist

I et intervju med sportsmagasinet In Bed With Maradona som ble publisert denne uken, skriver magasinet at «England kan være et fristende stoppested for Hegerberg», ettersom storesøsteren Andrine spiller for Birmingham på fotballøya.

Ryktene om en overgang til engelsk fotball er imidlertid betydelig overdrevet, sier ungjenta.

- Nei, jeg tror de tok veldig hardt i der, sier hun til Nettavisen om magasinartikkelen.

- Jeg har ikke vært fristet av noen andre klubber, men har fullt fokus på der jeg er nå. Jeg har ikke tenkt på noen ting annet. Det blir for langt vekk og for fjernt akkurat nå. Journalisten var nok ivrig da han noterte seg det, sier Hegerberg.

- Sterk satsing i England

Hun har imidlertid fått med seg noen oppdateringer fra storesøsteren, som hun snakker daglig sammen med.

- Jeg har lagt merke til at satsingen har blitt sterk i England. Men det er egentlig bare det. Per dags dato er Lyon den største klubben man kan spille for, sier hun til Nettavisen.

Hun scoret spillemålet for Lyon i fjorårets Champions League-finale, som endte 1-1, og som Lyon vant etter straffesparkkonkurranse.

Den norske jenta forsøker ikke å hause ned forventningene før den avsluttende fasen av årets turnering.

- Vi går for å vinne igjen, det er det som er ambisjonen. Spiller vi i en klubb som Lyon, kan det ikke være noe annet som er ambisjonen. Men det gjør ikke jobben enklere i kveld, understreker hun.

- Vi har et utrolig bra utgangspunkt, og har egentlig alt i vår hule hånd. Men det blir tøft i kveld. Det er lett å la seg lure av at vi har 2-0 med oss. Vi må spille på våre styrker, som i første match, sier Hegerberg.

Kampen mellom Lyon og Wolfsburg spilles klokken 20.45 onsdag kveld.

