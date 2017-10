Heinz forlenget med Sarpsborg

19-åringen Tobias Heintz skrev fredag under en ny fireårskontrakt med Sarpsborg 08.

Unggutten fra Moss har hatt en god sesong og scoret tre mål for Sarpsborg 08.

Den nye avtalen varer til sommeren 2019, melder klubben i en pressemelding.

- Jeg er selvfølgelig veldig glad for å ha signert. Jeg skriver under for en klubb som er i stadig utvikling og som jeg selv føler bare blir bedre og bedre, sier Heintz i pressemeldingen.

Midtbanespilleren har fått sju kamper fra start og elleve innhopp for den medaljejagende klubben denne sesongen.

Heintz kom til Sarpsborg 08 fra Sprint-Jeløy i 2015.

Sportssjef Thomas Berntsen roser 19-åringen.

- Tobias er en spiller som har tatt store steg det siste året. Han har blitt viktig for oss, sier sportssjefen.

