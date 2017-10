Hele Bergen raste da Bendtner senket Brann

En en omdiskutert situasjon tok fokus vekk fra det sportslige og skapte tribunetrøbbel.

BRANN - ROSENBORG 0-3:

BRANN STADION (Nettavisen): Brann kom fra tre strake tap og hadde åpenbart noe å revansjere da suverene serielederne Rosenborg kom på besøk. Men med totalt tre annullerte mål for hjemmelaget og et omdiskutert tellende mål til bortelaget ble det mer frustrasjon enn glede.

Den meget spesielle situasjonen som fikk Brann-publikummet til å rase oppsto da Rosenborg satte inn scoring nummer to.

En massiv pipekonsert mot dommerteamet kunne høres, og hele stadion ropte på offside, da Bendtner ble spilt igjennom. Men dommeren vinket ikke og dermed sto det utrolig nok 0-2.

Reprisene ble vist på stadion og stemningen ble enda dårligere da Bendtner befant seg i flere meter offside, men så spørs det om Helland var på ball.

Amper stemning

- Jeg skulle gjerne sett det fra en annen vinkel, jeg, da. Er Helland borti ball, er det i hvert fall bankers offside, sa Kjetil Rekdal fra kommentatorplass hos Eurosport.

Situasjonen førte til amper stemning på stadion. Til og med speaker måtte oppfordre publikum til å ikke kaste inn ting på banen, noe kommentatorene reagerte på.

- Det er forståelig at supporterne er opprørt, men sånt skal man uansett ikke gjøre, sa Kenneth Fredheim på Eurosport.

- På den første pasningen er han ikke i offside. Vi må bedømme det dit hen at Helland ikke er borti ball. Men på fotbevegelsen virker det utvilsomt som om han er borti ball. Da skulle det vært offside, sa Kenneth Fredheim i kommentatorbua til Eurosport.

Kunne bli seriemester

I teorien kunne Rosenborg bli kronet seriemestere om de tok tre poeng mot dagens motstander Brann. Da måtte Molde og Sarpsborg 08s resultater gå i favør trønderne.

Det gjorde sistnevnte, men Molde gjorde jobben hjemme mot Haugesund. Likevel ledet trønderne serien med hele ti poeng før dagens runde, noe som gjør at Rosenborg mest sannsynlig tar seriemesterskapet uansett. Vertene hadde derfor mer å kjempe for. Både det omdiskuterte medaljejaget, europa-plasser til neste år og gigantsummer sto på spill for Brann.

Og det syntes på Brann-spillerne. Med en gang kampen ble blåst i gang tok de tak i spillet og styrte begivenhetene, med god hjelp av et heltent hjemmepublikum ble selv en halvsjanse til Vito Wormgoor litt større på Brann Stadion.

Aggressive



Med karantene på Bismar Acosta og Kristoffer Barmen var det duket for et litt annerledes Brann-lag. Kasper Skaanes tok indreløperrollen, mens Jonas Grønner tok stopperplassen. I tillegg fikk Ludcinio Marengo sjansen på vingen.

Etter bare fire minutter kom den første store farligheten da Kasper Skaanes utnyttet en sløv Marius Lundemo og stjal ballen. Brann havnet nesten alene med keeper, men RBK reddet seg inn i siste liten. På den påfølgende corneren fikk Marengo en stor sjanse da han fikk ballen på skrått hold, men en god Andre Hansen reddet forsøket.

LAGDE TRØBBEL: Nicklas Bendtner scoret to av Rosenborgs mål mot Brann. Det ene var svært omdiskutert.

Brann fikk ikke uttelling for sin gode start, og da var det naturlig at Rosenborg jobbet seg inn i kampen. Sakte, men sikkert fikk trønderne mer ball og ro i spillet. Frem til Marengo satt fart.

Vingen skjærte inn og skapte med sin hurtighet og direkte stil kaos i bortelagets felt. Etter flere opprullinger og en fin ball fra Heltne Nilsen ut til Vega fikk sistnevnte lagt inn 45 grader. Til slutt endte ballen opp hos Fredrik Haugen som klinket ballen i mål, men til stor skuffelse for store deler av Brann Stadion hadde dommeren blåst korrekt for hands i forkant.

Hjemmelaget tok mer og mer over og en god Heltne Nilsen fikk stå mutters alene midt på banen. Fra den posisjonen strødde han flere langpasninger til Branns vinger, men innleggene ble oftest stanget ut av Lædre Bjørdal og Skjelvik. Først etter 23 minutter kom Rosenborg på sin første visitt på Branns halvdel. Trønderne vartet opp med finspill på høyresiden og etter gjentatt trykk fikk gjestene et frispark på 20 meter. Det skulle selvfølgelig Pål Andre Helland ta og med sin venstrefot klinte han til i keeperhjørnet. Der sto Piotr Leciejewski som han skulle.

Annullert



Omgangen var preget av to lag med godt grunnspill, begge lag kom seg til gode posisjoner, men derifra og inn var det lite kvalitet å spore. Og når kvaliteten dukket opp, blåste dommeren i fløyta.

AGGRESSIVE: Stemningen på tribunen ble aggressiv etter hvert som dramaet på Brann stadion utspilte seg.

Rett før pause tok Brann en kort corner, Vega fikk ballen på 16 meter og klinte et innlegg inn langs bakken. På bakerste kom Grønner skliende inn, men assistentdommer vinket for offside. Omgangens andre annullerte mål. Også denne riktig.

Men målet ga likevel Brann blod på tann, de siste minuttene inn mot omgangen presset de bortelaget voldsomt og Deyver Vega burde sendt hjemmelaget i føringen, men en redning på strek fra Rosenborg hindret Brann-ledelse.

Skade



Andreomgang startet veldig rolig, det eneste nevneverdig som skjedde de første fem minuttene var at Rosenborg måtte bytte ut en skadet Anders Konradsen med Mike Jensen. Og en litt smågretten Nicklas Bendtner selvsagt. Frem til Torgeir Børven ville vise seg frem.

En knallhardt innlegg fra Amin Nouri fant spissen på bakerste stolpe og i liggende saksespark prøvde Branns nummer 22 på noe virkelig minneverdig, dessverre for han og bergenserne havnet forsøket tilbake til Nouri. Til stor skuffelse for alle som hadde «feil» vinkel for forsøket. Og når et lag ikke utnytter sine sjanser, pleier det å slå tilbake på dem.

Rosenborgs innbytter Mike Jensen tok en dragning utenfor feltet til Brann, sendte avgårde et skudd med venstre som ikke var bedre enn at Nicklas Bendtner, på løp bakfra, rakk ballen på magisk vis før Piotr Leciejewski. Alene med målvakten hadde dansken få problemer med å stilne Brann Stadion.

Og få minutter senere skulle dansken ødelegge for hjemmelaget igjen, med målet som fikk hele den røde leiren i Bergen til å rase.

Stemningen ble ikke mye bedre da Brann igjen fikk et mål avvinket for offisde. Kristiansen ble vinket av på Branns venstreside før hjemmelaget litt senere satt ballen i nota, denne gangen kunne sikkert målet ha blitt hindret om Rosenborg ikke stoppet opp.

Temperatur



Brann ga seg ikke med det første og hjemmelaget skapte flere halvsjanser. Nærmest kom de da en lang tå fra Bjørdal holdt på å snike seg inn i Rosenborgs mål. Hjemmelaget fortsatte å presse på og ville virkelig gi noe tilbake til de over 15000 tilskuerne, men det var bortelaget som kom nærmere tre. Flere kontringsmuligheter ga flere halvsjanser, nærmest var Jevtovic da serberen skjærte inn fra venstrekanten, men touchet da han rundet Leciejewski var for hardt. Litt senere ble en heading av Bjørdal reddet på strek av en Brann-spiller på en corner. Men Brann-trener Lars Arne Nilsen hadde et ess på benken.

Evigunge Azar Karadas ble byttet inn og spissen kom umiddelbart til en god sjanse da han ruvet i lufta. Men dessverre for hjemmelaget reddet Andre Hansen mesterlig. Og da ble det enda større muligheter for bortelaget. Enda en Rosenborg-kontring ble trillet igang og Milan Jevtovic kunne til slutt enkelt plassere inn 0-3.

