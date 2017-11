Helland: - Jeg har fått gull to dager på rad

Det har vært en helt spesiell uke for seriemester Pål André Helland.

Rosenborg ble lørdag seriemester for 25. gang etter at Molde tapte hjemme mot Kristiansund.

Til tross for at laget har tre kamper igjen å spille, kan trønderne allerede nå kalle seg vinner av Eliteserien 2017.

- Gull to dager på rad



For Rosenborg-stjerne Pål André Helland ble denne uken ekstra spesiell. Ikke bare ble han sikret seriegull lørdag, tidligere denne uken ble han pappa for første gang til lille Neo.

- Jeg har fått gull to dager på rad nå uten å ha gjort det helt store for det. Det er helt fantastisk, sier Helland til Nettavisen.

Lørdag kveld fulgte han med på Moldes kamp mot KBK sammen med samboer Linn Lyngmo og sitt nye barn Neo.

- Det er ikke alle som er så bortskjemte at de får vinne gull med sine nærmeste. Det er hyggelig å se kamp sammen med junior og fruen, sier Helland til Nettavisen.

- Fortjent

Rosenborg har ledet Eliteserien store deler av sesongen og det har lenge vært tydelig at trønderne igjen kom til å stikke av med seriemesterskapet.

Nå som seriemesterskapet er sikret, mener Helland at det er en fortjent seier.

- Jeg synes det er fortjent at vi vinner. Vi hadde en dårlig periode i mai, men ellers har vi vært solide. Vi har så og si vært best i de fleste kampene. At gullet skulle hjem til oss i Trøndelag det var det vel ingen tvil om, forteller Helland.

Rosenborg-spilleren skryter av trener Kåre Ingebrigtsen som altså har vunnet tre år på rad.

- All ære til Kåre og alle vi som har vært med på dette. I en klubb som Rosenborg er Eliteserien det gjeveste man har muligheten til å vinne. Champions League og Europa League blir et knepp opp, og da blir Eliteserien det gjeveste.

- Etter at Kåre har kommet inn og fått fulle sesonger, så har vi hundre prosent «score». Det er ekstremt artig å være med på og jeg synes det er veldig fortjent. Vi har vært det beste laget, sier Helland.

Feirer søndag

Rosenborg skal i aksjon mot Aalesund søndag og må dermed vente med feiringen til først etter kampen.

For Hellands del blir det en rolig lørdagskveld.

- Jeg holder akkurat nå på å fortære en pastarett og en bonaqua, så det får bli dagens feiring. I tillegg skal jeg tilbringe tid med familien, sier Helland.

- Det blir vel en feiring på søndag og så blir det vel en liten feiring når vi får gullet hjemme mot Viking, forklarer Helland.

