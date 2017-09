Helland har gitt opp troen på egen kropp: - Får nyte det så lenge det varer

Men Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mener kantspilleren svartmaler situasjonen.

ÅRÅSEN (Nettavisen): Pål André Helland var en svært skuffet mann da han ble satt ut med en akillesskade i august, etter å ha slitt med lysken gjennom store deler av sesongen.

Kantspilleren mistet begge kvalikkampene i Europa League mot Ajax, og turte ikke garantere at han kom tilbake på banen denne sesongen.

Men forrige uke fikk han med seg et kvarter som innbytter i borteoppgjøret mot Real Sociedad, fortsatte med å stille fra start mot Vålerenga på Lerkendal forrige helg, og toppet «comebacket» med en perlescoring og en målgivende pasning mot Lillestrøm i 3-0-seieren på søndag.

- Har hatt lyst til å slå hull i veggen

Likevel er det ikke en overentusiastisk Helland som møter pressen etter kampen. Så usikker er han på egen kropp, at han rett og slett velger å ta sorgene på forskudd.

- Jeg har funnet ut at det er bedre å være pessimistisk og bli positivt overrasket, enn å være optimistisk og få det i trynet hver gang, sier han i pressesonen på Åråsen.

Han innrømmer at han har kvittet seg med akillesskaden raskere enn forventet.

- Det er veldig godt, det må jeg si. Det er artigere enn å gå rundt og ha lyst til å slå hull i en vegg hele dagen lang.

- Mener du det, når du sier at du velger å være pessimistisk?

- Ja, det er litt sånn. Hvis du leverer en lottokupong er det bedre å forvente at du ikke vinner, og heller bli jævla positivt overrasket, i stedet for å tenke at du vinner. Og den dagen den går inn, så sitter du der og tenker: «Ja, det var det jeg forventet», svarer han til Nettavisen.

«Depressive Dan»

For høsten har vært et skadehelvete, det legger han ikke skjul på. Og selv om 27-åringen leverte et praktmål mot Lillestrøm, er han fortsatt ikke i ekstatisk humør etterpå. På spørsmål om han kan beskrive scoringen, der han fintet ut Lillestrøm-keeper Marko Maric ved å late som om han slo innlegg mot Nicklas Bendtner før han banket ballen i nærmeste kryss, svarer han følgende:

- Den var bra.

MÅLSCORER IGJEN: Pål André Helland kunne juble over perlescoringen mot Lillestrøm, som bare var hans andre mål siden starten av mai.

Helland beskriver høsten slik:

- Jeg er blitt døpt «Depressive Dan», så det har ikke vært så voldsomt lystig. Å spille fotball er egentlig alt jeg har lyst til, og når jeg ikke får det til blir jeg ikke så blid og møyelig som jeg kan være.

- Nyter det mens det varer

Han tør fortsatt ikke garantere at han kan friskmeldes ut sesongen. Helland stoler rett og slett ikke på egen kropp lenger.

SVARTMALER: RBK-trener Kåre Ingebrigtsen mener Helland overdriver egen skadesituasjon.

- Jeg vet ikke hvor lenge det varer før det slår tilbake, så jeg får bare nyte det mens det varer, sier han.

- Det er som «de tre bukkene bruse». Den ene bukken etter den andre detter ned fra brua. Forhåpentligvis er jeg den siste bukken, så jeg blir værende oppå der, men man vet aldri, legger han til.

«Skyggenes konge»

Rosenborg-trener Kåre Ingebrigtsen mener at kantspilleren ser mørkere på situasjonen enn nødvendig.

- Pål er selve «skyggenes konge». Han svartmaler så det holder. Vi har sett at det her kan gå bra, i hvert fall jeg og Haakon (Schwabe, medisinsk koordinator, fysioterapeut og osteopat i Rosenborg, red.an.) og det medisinske apparatet. Også er Pål litt skuffet, sier Rosenborg-sjefen.

Han tør ikke love at Helland holder seg skadefri ut sesongen, og har fått med seg at spilleren selv er pessimistisk på egne vegne.

- Men det er han alltid. Det vet vi jo, sier Ingebrigtsen.

- Nå er han frisk og rask, og vi prøver å holde ham der.

- Bor mer i meg

Og dersom Helland blir kvitt skadeplagene, lover han at han har mer å komme med enn klassescoringen mot Lillestrøm.

- Jeg har fortsatt en del å gå på, synes jeg. Jeg er ikke akkurat i kalasform, så det bor mer i meg, sier Hemne-gutten.

- Hva gjør du nå for å holde deg skadefri?

- Spise rett, drikke rett, sove rett, alt det der. Også er det litt tilfeldig, og. Jeg jobber veldig mye med å bygge opp de skjevhetene jeg har i kroppen, så jeg håper jeg får justert det, sier Helland.

