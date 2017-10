Helland skadet - mister landskamper

Pål André Helland har meldt forfall til de kommende landskampene.

Rosenborg-spilleren Pål André Helland er skadet og går glipp av de kommende landskampene mot San Marino og Nord-Irland.

Det melder fotballforbundet på Twitter mandag ettermiddag.

27-åringen kastet inn håndkleet 30 minutter ut i fredagens RBK-trening og var ikke med da trønderne spilte 1-1 mot Sarpsborg 08 søndag.

Skadeomfanget er foreløpig ukjent, men kommer nok ikke som noen stor overraskelse på hovedpersonen, som nylig uttalte at han har gitt opp egen kropp.

- Jeg har funnet ut at det er bedre å være pessimistisk og bli positivt overrasket, enn å være optimistisk og få det i trynet hver gang, sa Helland etter møtet med Lillestrøm på Åråsen nylig.

Han innrømmet at han har kvittet seg med akillesskaden raskere enn forventet.

- Det er veldig godt, det må jeg si. Det er artigere enn å gå rundt og ha lyst til å slå hull i en vegg hele dagen lang.

- Mener du det, når du sier at du velger å være pessimistisk?

- Ja, det er litt sånn. Hvis du leverer en lottokupong er det bedre å forvente at du ikke vinner, og heller bli jævla positivt overrasket, i stedet for å tenke at du vinner. Og den dagen den går inn, så sitter du der og tenker: «Ja, det var det jeg forventet», svarer han til Nettavisen.

Helland beskriver høsten slik:

- Jeg er blitt døpt «Depressive Dan», så det har ikke vært så voldsomt lystig. Å spille fotball er egentlig alt jeg har lyst til, og når jeg ikke får det til blir jeg ikke så blid og møyelig som jeg kan være.

