Helland ydmyket Lillestrøm med drømmetreff

Rosenborg styrer mot et sikkert seriegull.

LILLESTRØM - ROSENBORG 0-3:

ÅRÅSEN (Nettavisen): Oppgjørene mellom Lillestrøm og Rosenborg har alltid hatt en nerve i seg, og foran søndagens oppgjør på Åråsen var ikke forventningene senket blant hjemmefansen.

Den overraskende, men svært etterlengtede, 3-0-seieren over Molde i midtuken som sikret cupfinalebillett for kanarifuglene sørget for at stemningen på Romerike var på topp før kampen, og gatene ved Åråsen var fullpakket av supportere kledd i gult.

Men det var før kampen.

Det tok ikke lang tid før gjestene fra Trøndelag fikset en effektiv demper på stemningen på Åråsen, og spesielt Pål André Hellands 2-0-scoring var av det prisverdige slaget.

Ti minutter før pause ladet 27-åringen fra Hemne skuddfoten, og dunket ballen uventet opp i nærmeste kryss fra langt hold. Det klarte Lillestrøm aldri å svare på, og i andre omgang punkterte Nicklas Bendtner kampen fra straffemerket.

Dermed er Rosenborg enda et skritt nærmere seriegullet. Trønderne har nå ti poeng ned til Brann, som på sin side møter Vålerenga i Oslo senere søndag kveld.

Bendtner åpnet ballet

Det første kvarteret var bar preg av høyt tempo, men var ikke spesielt sjanserikt. Mest jubel blant hjemmefansen i første omgang var det da Anders Konradsen fyrte løs mot Lillestrøms mål, og traff ballen såpass galt at den sneiet over cornerflagget på Åråsen.

Men jubelen var adskillig høyere i Rosenborg-svingen et par minutter senere. Pål André Helland slo et hjørnespark som blåste forbi hele feltet, til Nicklas Bendtner på bakerste stolpe.

Dansken tok ned ballen, fyrte løs, keeper Marko Maric var sjanseløs, og Rosenborg hadde tatt en småfortjent ledelse.

Dermed måtte kanarifuglene fremover på banen.

Reginiussen-tabbe

24 minutter var passert da vertene fikk en eventyrlig mulighet til å utligne. Tore Reginiussen så ut til å ha sovnet i duskregnet på Romerike da han ga fra seg ballen til Erling Knudtzon, som på sedvanlig vis satte inn turboknappen.

Pasningen hans fant veien til Chigozie Udoji, men nigerianeren med bulgarsk pass sleivet med skuddet som passerte ufarlig utenfor Arild Østbøs mål.

Men om Udoji sleivet, var ikke det samme tilfelle med Pål André Helland ti minutter før pause.

Drømmetreff

Kantspilleren tok med seg ballen innover i banen, og ut av ingenting banket han løs fra nesten 25 meter og skrått hold. Ballen føyk mot mål, siktet seg inn mot nærmeste kryss, og selv om keeper Maric kanskje burde vært nærmere en redning skal ikke noen ta fra Helland en fantastisk scoring.

Da falt motet i den gule LSK-svingen ytterligere, og Rosenborg kontrollerte kampen.

2 X BENDTNER: Nicklas Bendtner jubler for sin første av to scoringer mot Lillestrøm.

Minuttet før pause skulle antakelig Lillestrøm hatt frispark i farlig posisjon, mens Tore Reginiussen burde blitt vist det gule kortet da han la Udoji i bakken mens angriperen var på full fart framover, men dommer Ola Hobber Nilsen vinket spillet videre.

LSK rett i angrep

Etter pause gikk Lillestrøm rett i angrep, og før halvminuttet var spilt hadde vertene skaffet seg en kjempesjanse. Erling Knudtzon kjempet seg forbi Rosenborg-forsvaret alene mot keeper Østbø, men måtte stoppe litt opp, og spilte i stedet ballen til innbytter Fredrik Krogstad.

Han brukte sitt første touch på ballen til å curle den så vidt over tverrliggeren, til fortvilelse for kanarifansen.

Men da gjestene fikk ristet av seg åpningssjokket, var det de som tok over det meste av spillet på Åråsen.

Til tider så det ut som om trønderne lekte seg med Lillestrøm, uten at det ble forferdelig mange store sjanser av det. En strålende pasning fra Helland til Bendtner kunne likevel endt med scoring, men danskens avslutning på direkten traff ikke målet.

Straffespark

Etter 72 minutter mottok Samuel Adegbenro ballen innenfor 16-meteren, og nigerianeren satte fart på venstre side av feltet. Marius Andersen forsøkte å stoppe angriperen, men tok mann i stedet for ball, og Rosenborg fikk tildelt straffe.

Fra ellevemetersmerket var Nicklas Bendtner sikker som banken, vendte keeper feil vei, og punkterte kampen med sin 3-0-scoring.

Dominansen ble ikke mindre etter scoringen, for trønderne var svært nære 4-0 i det som etter hvert ble en cornerbonanza foran trøndernes egne supportere.

Flere mål ble det imidlertid ikke. Rosenborg trengte aldri å se seg tilbake, og har tatt et solid grep om gulltittelen i årets eliteserie.

