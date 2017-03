Henriksen forlater landslagstroppen

ANNONSE

Markus Henriksen forlater den norske troppen og reiser hjem til Hull etter en taktisk og teoretisk gjennomgang i London mandag kveld.

Hull-spilleren skadet skulderen i møtet med Manchester United i januar og har ikke spilt siden.

- Vi er enige om at han er her i dag bare. Med den lange skadeperioden hans, er det best at han er hjemme og trener. Vi vil gjerne ha ham i her i dag, grunnet framtiden. Hvordan vi skal spille og en gjennomgang vi skal ha i kveld, sier Lagerbäck.

Hull Daily Mail kalte kalte valget av Henriksen for «Sjokkuttak» da den norske landslagstroppen ble presentert forrige uke.

- Amatørpsykolog

Lagerbäck bedyrer at ingen spillere vet hva som venter når de skal møte sin nye trener for første gang.

- De vet ingenting om hva jeg kommer til å si. Vi kommer til å prate om hvordan vi vil jobbe på og utenfor banen. Vi skal ha en rask gjennomgang av forsvarsspillet, vi skal jobbe med det i dag. Og jeg skal forsøkte å være amatørpsykolog og snakke litt om "attityd".

Lagerbäck mener det blir viktig å jobbe mentalt med spillerne i løpet av de seks dagene han har til rådighet.

- Jeg prøver å gå ut fra hvordan man vinner kamper. Da finnes det en del saker. Man kan for eksempel si at man skal aldri tape en mot en-dueller i fotball. Der har man både en fysisk og et mentalt aspekt. Det er slike ting vi vil jobbe med og trigge. Jo mer spillere forstår om hvorfor man vinner kamper, jo bedre blir det.

Den ferske landslagssjefen innrømmer at de seks treningsdagene inn mot søndagens kamp blir mer avgjørende for laguttaket enn normalt.

- Så jevnt som det er nå kan jeg ikke huske å ha opplevd. Den uken kommer til å ha større betydning enn normalt. Jeg vil bli kjent med dem og se hvordan de fungerer på trening.

Lagerbäck har tatt ut følgende spillere til møtet med Nord-Irland:

Keeper: Rune Almenning Jarstein, André Hansen, Ørjan Håskjold Nyland.

Forsvar: Fredrik Semb Berge, Omar Elabdellaoui, Vegar Eggen Hedenstad, Even Hovland, Tore Reginiussen, Jørgen Skjelvik, Jonas Svensson, Gustav Valsvik.

Midtbane: Sander Berge, Jo Inge Berget, Veton Berisha, Mats Møller Dæhli, Mohamed Elyounoussi, Stefan Johansen, Anders Konradsen, Håvard Nordtveit.

Angrep: Adama Diomande, Tarik Elyounoussi, Joshua King, Alexander Søderlund.