Henriksen skadet etter Pogba-duell

ANNONSE

MANCHESTER UNITED - HULL 2-0:

Manchester United tok første stikk da de møtte Hull i semifinalen av den engelske ligacupen tirsdag kveld. Dette var første av i alt to kamper.

Juan Mata sendte United i føringen tidlig i andre omgang, mens innbytter Marouane Fellaini la på til 2-0 mot slutten av kampen.

Den norske duoen Adama Diomande og Markus Henriksen hadde fått tillit fra start av Hulls nye manager Marco Silva.

Henriksen måtte imidlertid tidlig ut med en skade i skulderen, etter at han fikk et ublidt møte med United-stjernen Paul Pogba.

Returkampen mellom de to lagene spilles 26. januar.

- Vi visste at det vi presterte før pause ikke var godt nok, så det var fint å få to mål i andre omgang, sier Uniteds Chris Smalling ifølge BBC.

- Det var en litt frustrerende kveld. Vi visste hvordan de kom til å spille. I andre omgang hadde vi mer tempo og det fungerte, sier stopperen.

Southampton og Liverpool kjemper om den andre finaleplassen.

Henriksen skadet

United gikk rett i angrep på Old Trafford og allerede etter et og et halvt minutt var Juan Mata nær ved å sende vertene i føringen.

Matteo Darmian la presist ut til spanjolen og fra rundt 18 meters hold klinket han til, men keeper Eldin Jakupovic reddet nede ved stolpen.

Sju minutter var spilt da Darmian igjen var arkitekt. Denne gang fant italieneren Marcus Rashford, men til ungguttens avslutning ble svak.

Markus Henriksen startet kampen for Hull, men måtte av banen allerede etter 15 minutter. Nordmannen fikk seg en smell i skulderen etter en duell med Paul Pogba. Det kunne se ut som skulderen var ute av ledd.

Henriksen ble erstattet av Abel Hernandez.

Diomande traff stolpen

Like etter at nordmannen måtte av banen fikk vertene en ny, stor sjanse. Henrikh Mkhitaryan fikk ballen servert av Mata, men fra rundt elleve meters hold klarte han på uforklarlig vis å sette kula utenfor mål.

Hull hadde som ventet lite å by på offensivt, men etter 30 minutter var Adama Diomande farlig frampå. Robert Snodgrass slo et innlegg mot nordmannen og Diomande fikk hodet på ballen. Headingen manglet kraft, men hadde god retning, og traff stolpen og spratt ut igjen.

Assistentdommeren hadde allerede blåst for offside på Diomande, men TV-reprisen viste at det var en feil avgjørelse av kamplederne.

(artikkelen fortsetter under bildet)

SCORET: Juan Mata feirer sin scoring mot Hull.

Uniteds siste sjanse i omgangen tilfalt Marcus Rashford. Mkhitaryan dro med seg ballen og spilte til unggutten. Han sto i god posisjon på rundt sju meters hold, men David Meyler fikk avverget i siste liten.

Dermed sto det fortsatt 0-0 da lagene gikk inn til pause.

Mata og Fellaini



I andre omgang fortsatte stormløpet mot Hulls mål. Paul Pogba fant Wayne Rooney med en herlig pasning, men veteranen skjøt like utenfor.

Rett etter skulle likevel uttellingen komme. Antonio Valencia slo presist inn fra kanten og Mkhitaryan fikk hodet på ballen og headet den tilbake inn i feltet. Ved bakerste stolpe sto Mata og styrte den over streken.

Det kunne se ut til at Mata sto i offside, men det ble ikke blåst.

Diomande spilte en god kamp på topp for gjestene og i det 65. minutt forsøkte han seg på en akrobatisk avslutning, men ballen gikk over.

Paul Pogba ville være med på moroa og etter 73 minutter slo franskmannen et frispark. Ballen smalt i stolpen, men ut.

Fem minutter før slutt sørget Marouane Fellaini for at United har et godt utgangspunkt før returkampen, da han stanget inn 2-0 til vertene.

Darmian slo innlegget som belgieren styrte i mål med hodet.