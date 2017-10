Her er de 30 nominerte til Gullballen

Cristiano Ronaldo er storfavoritt til å hente hjem prisen.

France Football presenterte mandag en liste på 30 nominerte til den tradisjonsrike prisen Gullballen.

Verdens beste fotballspiller skal kåres og helt siden 2007 har Lionel Messi og Cristiano Ronaldo gjort rent bord og hentet hjem henholdsvis fem og fire priser.

I 2017 er Cristiano Ronaldo storfavoritt til å ta hjem sin femte pris etter å ha ledet Real Madrid til topps i Champions League og La Liga.

La Liga har flest representanter på nominasjonslisten med elleve spillere, Premier League har sju nominasjoner, Serie A har fem, mens Ligue 1 og Bundesliga har henholdsvis fire og tre.

Neymar (PSG & Brasil)

Luka Modric (Real Madrid & Kroatia)

Paulo Dybala (Juventus & Argentina)

Marcelo (Real Madrid & Brasil)

N'Golo Kante (Chelsea & Frankrike)

Luis Suarez (Barcelona & Uruguay)

Sergio Ramos (Real Madrid & Spania)

Jan Oblak (Atletico Madrid & Slovenia)

Philippe Coutinho (Liverpool & Brasil)

Dries Mertens (Napoli & Belgia)

Kevin De Bruyne (Manchester City & Belgia)

Robert Lewandowski (Bayern München & Polen)

David de Gea (Manchester United & Spania)

Harry Kane (Tottenham & England)

Edin Dzeko (Roma & Bosnia Herzegovina)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid & Frankrike)

Gianluigi Buffon (Juventus & Italia)

Radamel Falcao (Monaco & Colombia)

Sadio Mané (Liverpool & Senegal)

Toni Kroos (Real Madrid & Tyskland)

Lionel Messi (Barcelona & Argentina)

Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund & Gabon)

Edinson Cavani (PSG & Uruguay)

Mats Hummels (Bayern München & Tyskland)

Karim Benzema (Real Madrid & Frankrike)

Cristiano Ronaldo (Real Madrid & Portugal)

Eden Hazard (Chelsea & Belgia)

Leonardo Bonucci (AC Milan & Italia)

Kylian Mbappe (PSG & Frankrike)

Isco (Real Madrid & Spania)

