Her koker det nesten over for Carragher

Britiske tabloider storkoser seg med klippet der de tidligere Liverpool-spillerne Jamie Carragher og Jamie Redknapp nesten havnet i klinsj denne helgen.

«Jamie Carragher var klar for å drepe Jamie Redknapp etter å ha blitt avbrutt direkte på luften» kliner The Telegraph til med i sin overskrift.

Carragher var i ferd med å avslutte et poeng om at Emre Can lå for dypet i banen da Redknapp skjøt inn og avbrøt sin tidligere lagkamerat i Sky Sports' studio.

En tydelig frustrert Carragher slår seg oppgitt på låret, rister på hodet og gnir seg i øynene i klippet som nå går viralt.

The greatest moment in 2017. Carragher's working out the most painful way to murder Redknapp... pic.twitter.com/UyOEWzzsFF — Nubaid Haroon (@RamboFYI) March 12, 2017

- Er du ikke enig? spør Redknapp sin kollega etter å ha avsluttet resonnementet.

- Jo, du avbrøt meg. Jeg var ikke ferdig, svarer Carragher.

Carragher's reaction to being interrupted by Jamie Redknapp is hilarious. pic.twitter.com/8w4HLiAsr3 — Rousing The Kop (@RousingTheKop) March 12, 2017

Sky Sports-kollega Gary Neville har i kjent stil kommet med sine synspunkter rundt episoden:

He was talking crap to be fair!! https://t.co/1YAMi1JLpI — Gary Neville (@GNev2) March 12, 2017

Liverpool vant søndagens kamp mot Burnley 2-1 etter å ha ligget under 0-1. Georginio Wijanldum og Emre Can scoret målene for vertene.

- Det var en veldig viktig seier. Vi er glade for å ha sikret oss de tre poengene, sa Emre Can ifølge BBC.

- Vi spilte bedre i den andre omgangen, men de var gode i luften og var farlige, fortsetter han.

Matchvinneren var godt fornøyd med å ha satt ballen i mål.

- Jeg scorer ikke så ofte, så det er fint, men det er uansett de tre poengene som betyr noe.

Også manager Jurgen Klopp var fornøyd med seieren.

- Burnley var alltid med i kampen. Det var intenst, og vi måtte kjempe. Vi var ikke på vårt beste i dag, men vi kjempet. Jeg likte det, det er slike kamper vi ikke har vunnet fram til nå. Det var ikke den mest minneverdige kampen, men det var tre veldig viktige poeng, sa Liverpool-manager Jürgen Klopp, ifølge BBC etter kampslutt.