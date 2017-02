Her lurer Semb og Svendsen hele Fotball-Norge

ANNONSE

ULLEVAAL STADION (Nettavisen): Onsdag ble Lars Lagerbäck presentert som Norges nye landslagssjef i fotball. Selv om svenskens navn har blitt nevnt i tidligere spekulasjoner, kom ansettelsen som en overraskelse.

Norges Fotballforbund har holdt kortene tett til brystet i prosessen med å ansette Lagerbäck og nyheten har ikke lekket ut i media på forhånd.

Forbundet klarte å holde dette hemmelig helt til siste stund og selv ikke da fotballpresident Terje Svendsen, toppfotballsjef Nils Johan Semb og kommunikasjonssjef Yngve Haavik kom inn i rommet og satte seg ned bak podiet, var Lagerbäck å se i rommet der pressekonferansen ble avholdt.

Fremmøtte journalister ble holdt på pinebenken noen ekstra minutter, før Lagerbäck til slutt kom inn og satte seg sammen med de andre.

Var planlagt



Fotballpresidenten avslører at dette stuntet var planlagt på forhånd og at NFF hadde bestemt seg for å ha det litt «moro» på pressens bekostning.

- Ja, det var det. Vi satt og forberedte oss litt i dag. Vi fulgte med på nettet, i aviser og sosiale medier. Vi så at ingen hadde tippet Lars. Han var ikke blant kandidatene som ble nevnt. Det er så sjeldent at vi får sjansen til å gjøre en liten «gag» og ha det litt artig, så vi fant ut vi måtte lage en liten «start up» på pressekonferansen, sier han til Nettavisen.

- Jeg ble litt nervøs, for jeg synes det tok så lang tid. Vi hadde avtalt litt med timingen, at det ikke skulle vare for lenge sånn at ingen ble sure, men det ordnet seg bra, sier fotballpresidenten videre.

Svendsen er godt fornøyd med at det ikke har vært noen interne lekkasjer rundt hvem som skulle bli Norges neste landslagssjef.

- For oss er det viktig at vi prøver å holde dette konfidensielt fordi at opplysninger som kommer ut underveis kan påvirke prosessen, så jeg er veldig godt fornøyd med at vi har holdt kortene tett til brystet, men samtidig er det også medias rolle å se oss litt i kortene, sier han.

Få visste om det



Også toppfotballsjef Nils Johan Semb mener det har blitt gjort en god jobb med å holde tett, med tanke på at det har vært mye spekulasjoner.

Ifølge Semb var det kun ansettelsesutvalget og styret i NFF som visste om ansettelsen, sammen med Lagerbäck og hans representanter.

- Vi har hatt et ansettelsesutvalg som har jobbet med det. Jeg har også jevnlig orientert styret. Men vi har holdt det på det nivået der, sier han til Nettavisen.

- Var det viktig for dere at det ble holdt hemmelig?

- Når vi kjører sånne prosesser, så vet man aldri hvor de prosessene ender til slutt. Jeg tror for prosessens skyld at det er viktig å holde kortene tett til brystet, sier toppfotballsjefen.

Ansettelsesutvalget bestod av nettopp Semb og Svendsen, sammen med Bjarne Berntsen og Kai-Erik Arstad. Frobundsstyret i NFF består av nevnte Svendsen og Berntsen, samt Mette Christiansen, Eli Arnstad, Hans Olav Karde, Leon Aurdal, Silje Vaadal og Turid Storhaug.

Ønsket konfidensialitet



Semb er klar på at FC København-trener Ståle Solbakken var et førstevalg for NFF, men at det som kjent ikke lot seg gjøre på nåværende tidspunkt.

- Det blir naturligvis mye spekulasjoner i media. Det respekterer jeg. Det er medias jobb. Man må leve med at det blir skrevet en del feil ting i media. For oss har det vært viktig å ha fokus på prosessen og de hovedkandidatene vi har jobbet med, sier Semb til Nettavisen.

- Vi har vært veldig åpne på at vi jobbet med Ståle i en førstefase som vi ikke klarte å lande. Han valgte å bli i København. Det var vanskelig fordi han hadde halvannet år igjen av kontrakten. Det har vi respekt for. Etter det har vi jobbet med noen få kandidater som vi har kjørt parallelt. Det var sterke kandidater som passet vår profil. I det feltet var Lars vårt førstevalg, og derfor er vi glad for at vi klarer å dra inn førstevalget.

Semb sier også at Lagerbäck hadde et ønske om at samtalene rundt landslagsjobben skulle holdes hemmelig, fram til alt var klart.

PRESENTERTE NY SJEF: Nils Johan Semb, sammen med Norges nye landslagssjef, Lars Lagerbäck.

- Det er en vanskelig prosess i dagens samfunn, med så mye som skjer og så mange mennesker som er involvert i fotballen, på begge sider, så det er alltid en risiko for lekkasjer, selv om man ber om konfidensialitet. Vi ønsker det, for det gjør prosessen roligere og med Lars har det vært konfidensialitet fra begge sider. Lars hadde et tydelig ønske om det.

Folk som Ole Gunnar Solskjær og Bob Bradley har blitt trukket fram som mulige kandidater til landslagsjobben, i forkant av at Lagerbäck ble ansatt og forbundet skal ha vært i samtaler med flere om Norge-jobben.

- Snakket med flere



Det bekrefter fotballpresident Svendsen.

- Jeg skal ikke kommentere enkeltnavn, men vi har snakket med flere, for i en slik prosess kan du ikke legge alle eggene i én kurv. Døra sto ikke vid åpne tidlig i prosessen og derfor var det viktig at vi snakket med flere. Men Lars er den eneste vi har hatt realitetsdiskusjoner med, sier han.

Ifølge Semb var også en «plan B» og en «plan C» på plass, i tilfelle Lagerbäck hadde valgt å takke nei til jobben.

- Det har vært parallelle samtaler med flere kandidater, fordi vi ikke har visst om vi kunne få på plass den vi ønsket. Da er det viktig å ha en god plan B og en plan C. Det er gode kandidater vi har hatt samtaler med, og som også hadde vært lett å presentere her, forteller toppfotballsjefen.

- Det er naturlig i en prosess at du plukker ut noen kandidater som tilfredsstiller den profilen du har satt opp på forhånd. Det er metodikken vi har brukt her, selv om vi på et tidspunkt kjørte å med Ståle og ventet på en avklaring rundt han, i perioden rett før jul og fram til nyttår.