Her svartner det for Brann-keeperen: - Hva er dette for noe?

Vestlandsderbyet mellom Haugesund og Brann ble som ventet en amper affære. Og ampert ble det - mellom bortelagets egne spillere.

HAUGESUND - BRANN 2-3:

I kampen som Brann vant 3-2 etter Torgeir Børvens scoring ni minutter før full tid, dukket det nemlig opp en meget spesiell situasjon midtveis i andre omgang.

- Hva er dette for noe?

Etter at Brann-keeper Piotr Leciejewski først hadde klønet det til og nesten forært hjemmelaget en scoring, løp polakken 15 meter bort til Sivert Heltne Nilsen og gikk rett i strupen på lagkameraten.

TV-bildene viste en illsint Leciejewski som regelrett røsket tak i sin egen spiller og ga ham en real utskjelling.

- Se her, hva er dette for noe? spurte Eurosport-kommentator Asbjørn Myhre, tydelig overrasket over Brann-keeperens oppførsel.

- En ekte forbanna polsk keeper, svarte Bengt Eriksen.

- Forbanna kan han være, men Leciejewski har mye å svare for selv denne kampen, sa Myhre.

Ingenting på reprisene ga noe klart svar på hva som fikk Brann-keeperen til å reagere så sterkt.

Spørsmålet er imidlertid hva Brann synes om at egne spillere opptrer på denne måten midt under en viktig kamp.

Sivert Heltne Nilsen, som for øvrig er sønn av trener Lars Arne Nilsen, beholdt uansett roen og løp sindig bort fra sin egen keeper som sto og brautet. Det gjorde at episoden ikke eskalerte ytterligere.

- En vennlig samtale



Branns midtbanesliter sier han ikke vet hva som utløste det voldsomme temperamentet fra keeperen.

- Vi slåss i lag, og vi slåss mot hverandre, og vi trenger litt temperatur. Det hjalp kanskje i dag, vi trengte litt tenning, men jeg vet ikke hva han reagerte på, sier Heltne Nilsen til Eurosport etter kampen.

Brann-keeper Leciejewski bare spøker bort situasjonen når han etter kampen blir spurt om hva som skjedde.

- Det var en vennlig samtale. Det var bare to lagkamerater som pratet sammen. Vi pratet om at vi skulle ta en kaffe sammen i morgen, sier han og ler.

- Det ble mange følelser i løpet av kampen, men det viktigste var tre poeng, legger han til.

Den tidligere Vålerenga-spilleren Heltne Nilsen er uansett lettet for at seieren blir med hjem til Bergen.

- Det var utrolig viktig for å henge med i medaljekampen og kampen om Europa League-plass. Vi har tapt noen kamper nå, så det var utrolig deilig å få en seier i dag, sier Heltne Nilsen til Eurosport etter kampen.

Medaljene innenfor rekkevidde

Seieren smaker nemlig svært godt for et presset Brann-mannskap, som sto med fire strake tap før sesongen.

Nå er Brann for alvor med i kampen om medaljene i Eliteserien. I skrivende stund ligger rødtrøyene på fjerdeplass, ett poeng bak Sarpsborg på bronseplass, men med én kamp mer spilt.

Haugesund er etter lørdagens tap nede på sjetteplass, fire poeng bak Brann.

LES: Detaljert kampreferat

Kampens første scoring kom til hjemmelaget. Først reddet Brann på streken på headingen fra tidligere Brann-spiller Fredrik Pallesen Knudsen, før Tor Arne Andreassen dukket opp og satte inn nedfallsfrukten fra én meter.

Men Brann slo raskt tilbake. Kristoffer Barmen var først på et innlegg fra Amin Nouri og satte inn utligningen fra ti meter med en fin avslutning.

Dødball-mareritt

Minutter før pause tok hjemmelaget tilbake ledelsen, og igjen skjedde det på dødball. Corneren fra Alexander Stølås førte til klabb og babb i feltet før Anthony Ikedi dukket opp og satte inn 2-1 med en avslutning fra tre meter. Dødballene hadde skapt trøbbel for Brann hele omgangen, og bergenserne ble nok en gang straffet med baklengsmål.

Andre omgang startet mer trøblete for hjemmelaget, som ble tvunget til å gjøre to tidlige bytter på grunn av skader. Ut gikk Liban Abdi og Tor Arne Andreassen, inn kom den spennende unggutten Kristoffer Velde (18) og Marko Cosic.

TOK LEDELSEN: Haugesunds Tor Arne Andreassen (bak) jubler etter 1-0 målet i kampen mellom FK Haugesund og Brann på Haugesund stadion. Branns Fredrik Haugen (t.v) fortviler.

Men sistnevnte fikk ikke en drømmestart på kampen. Han lagde da straffepark en halvtime før slutt da han rev Deyver Vega overende i feltet.

- Utrolig

Branns første straffespark for sesongen ble satt trygt i mål av Vito Wormgoor, og dermed sto det 2-2.

- Utrolig! Vi har fått straffe, meldte Branns offisielle twitterkonto noe perplekst etter den korrekte avgjørlsen fra dommer Espen Eskås.

Ni minutter før slutt slo Brann til nok en gang. Innbytter Torgeir Bjørven fikk et flott innlegg og avsluttet på direkten, men Haugesund-keeper Per Kristian Bråtveit reddet fint. Men Børven var først på returen og headet inn 3-2 til bortelaget med sitt tredje mål for sesongen.

Dermed tar Brann med seg alle poengene hjem til Bergen etter det som ble en svært underholdende kamp.

Søndag 5. november spiller Haugesund neste eliteseriekamp, også den på hjemmebane når Strømsgodset kommer på besøk. Brann spiller hjemme mot Lillestrøm samme dag.

LES OGSÅ:

Mest sett siste uken