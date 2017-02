Herlovsen klar for kinesisk klubb

ANNONSE

Isabell Herlovsen (28) er solgt fra LSK Kvinner til Jiangsu Suning i Kina.

Det bekrefter de tre siste åras norske cup- og seriemester på eget nettsted.

Toppscoreren i Toppserien de siste to sesongene gir seg hos de kanarigule etter seks sesonger, fire seriemesterskap og tre NM-titler.

Hun har nå valgt å satse på et nytt opphold i utlandet. LSK Kvinner-leder Kristine Skuland Nilsen sier til Romerikes Blad at klubben mottar en overgangssum som gjør Herlovsen til tidenes dyreste norske fotballspiller på kvinnesiden.

Herlovsen skal også ha vært aktuell for Bayern München, skriver samme avis.

- Jeg har vært veldig lysten på å komme meg ut igjen. Det var egentlig en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Jeg er tross alt 28 år, man vet ikke hvor mange flere slike muligheter som kommer. Det er klart de økonomiske betingelsene er bra, men jeg gjør ikke dette for pengenes del. Dette blir en fantastisk utfordring, både på og utenfor banen, sier Herlovsen til Romerikes Blad.

Nei til landslagsspill

Spissens avtale med Jiangsu Suning gjelder ut året.

Hun bekrefter også at overgangen til Kina betyr at hun ikke kommer til å spille for Norge i 2017. EM-sluttspillet i Nederland går dermed uten 28-åringen.

- Isabell ønsket nye utfordringer og ville gjerne prøve seg i en ny liga. Litt vemodig selvfølgelig, da Isabell har vært en fantastisk spiller for oss. En spiller som alltid har spilt med hjertet utenpå drakta og gitt alt for klubben. En goalgetter i verdensklasse som det blir svært vanskelig å erstatte, sier LSK Kvinners hovedtrener Hege Riise.

Tidenes målscorer



Herlovsen har tidligere også prøvde seg i storklubben Lyon i Frankrike, der angrepskollega på det norske landslaget, Ada Hegerberg, nå spiller.

Herlovsen har spilt hele 111 landskamper for Norge, og står bokført med 50 scoringer med flagget på brystet.

I LSK Kvinner endte hun opp med imponerende 100 mål på 108 seriekamper. Med det er hun tidenes mestscorende spiller på det øverste nivået i Norge.