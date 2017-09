Hevder Ancelotti har sluttet i Bayern-jobben

ESPN skriver at italieneren er ferdig i storklubben.

Ifølge det amerikanske nyhetsmediet skal Carlo Ancelotti har trukket seg fra jobben som hovedtrener i tyske Bayern München.

ESPN hevder å ha kilder på dette og melder at nyheten vil bli offentlig anonnsert på en pressekonferanse senere torsdag kveld.

Tyske medier hevdet tidligere torsdag at italieneren var nær ved å få spraken i jobben, etter det svake resultatet mot PSG i Champions League onsdag kveld.

- Det ble et smertefullt tap, et tap vi må analysere. Vi må grundig igjennom hva som skjedde og ta konsekvensen av det. Det vi fikk se var ikke Bayern München, sa klubbsjef Karl-Heinz Rummenigge i en samtale med nyhetsbyrået SID etter kampen.

En av konsekvensene skulle altså være at hovedtrener Ancelotti ble sparket, men nå kan det se ut til at treneren selv har valgt å gå.

Ifølge den tyske avisen Bild skal det ha vært heftig møtevirksomhet i klubben torsdag.

– Det er viktig at vi snur trenden og igjen står fram som Bayern München og viser at vi er et lag som hører hjemme i toppen av Europa og Tyskland, sa Rummenigge.

Dani Alves, Edinson Cavani og Neymar scoret for PSG, som har vunnet begge sine kamper i mesterligaens gruppe B. Bayern München og Celtic følger på tre poeng, mens Anderlecht har null.

