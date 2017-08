Hevder Borussia Dortmunds direktør er rasende på Dembelé

Ousmane Dembelé kobles sterkt til Barcelona, og har ifølge The Guardian ikke snakket med noen i Borussia Dortmund-ledelsen siden siden onsdag. Det vekker reaksjoner.

Det franske stortalentet Ousmane Dembelé kobles sterkt til en mulig overgang til Barcelona. Selv har Borussia Dortmund bekreftet at de allerede har avslått et bud fra Barcelona for spilleren.

Dembelé er for tiden utestengt på ubestemt tid fra klubben etter å ikke ha møtt opp til trening som avtalt.

Ifølge den engelske avisa The Guardian skal ikke Dembelé ha hatt kontakt med noen i ledelsen i sin tyske klubb siden sist onsdag, da han deltok i en fotografering i forbindelse med oppkjøringen til neste sesong.

The Guardian skriver videre at denne oppførselen skal ha gjort Borussia Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke rasende.

I et forsøk på å beholde franskmannen skal den tyske klubben ha tilbudt Dembelé en ny og lukrativ kontrakt, men ifølge avisa ønsker Dembelé seg til Barcelona.

Supertalentet ble kjøpt fra Rennes for 15 millioner euro sist sommer, og den franske klubben sikret seg samtidig rettighetene til 25 prosent av neste salg. Det har ført til at Dortmund krever opp mot 150 millioner euro av Barcelona, skriver The Guardian.